Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 72,3 рубля

3 фото
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,61 копейки - до 72,3039 рубля, курс доллара уменьшился на 13,05 копейки - до 65,4393 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Официальный курс доллара на среду снизился до 65,44 рубля

ПРАЙМ05:19

ЦБ РФ установил курс евро с 11 сентября в размере 72,3039 руб

Финмаркет05:12

Банк России на 11 сентября понизил курс евро к рублю почти на 3 копейки до 72.3039 руб., курс доллара США - более чем на 13 копеек до 65.4393 руб

АК&М06:11

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru05:15

Официальный курс евро на среду снизился до 72,3 рубля

РИА Новости05:41

Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — на 3 коп

Urbc.Ru06:14

Курсы валют ЦБ РФ на 10 сентября: 65,4393 руб/доллар США и 72,3039 руб/евро

SIA.ru07:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

BFM.ru 03:30
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Кино

Пирс Броснан призвал отдать роль Джеймса Бонда женщине

News.ru 05:28
Политика

США допускают введение санкций против «Роснефти»

В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
РИА Новости 05:59
Происшествия

В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал

РИА Новости 01:55
Политика

Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Политика

Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»

Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
Известия 07:20
Общество

Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип

Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Финансы

Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева честно ответила на вопрос о пластических операциях

Bimru.ru 04:17
Культура

Путин присвоил Михалковой и Исаковой звание заслуженного артиста РФ

Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе Анне Михалковой, а также её коллеге по творческому цеху Виктории Исаковой.
News.ru 04:54
Гаджеты

Квартальные продажи носимых устройств выросли практически вдвое

Сообщается, что продажи гаджетов в годовом исчислении выросли практически в два раза — на 85,2 %. Объём рынка в штучном выражении достиг 67,7 млн единиц.
3DNews 05:06
Политика

Володин рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию

Ближайшие месяцы в нижней палате парламента будут напряженными, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Дни.ру вчера в 11:54
Происшествия

СК попросил о заочном аресте экс-совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых

Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит вопрос об аресте бывших совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, обвиняемых в особо крупной растрате, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Интерфакс 07:26
Политика

В Болгарии задержан лидер движения «Русофилы»

В Болгарии задержан глава Национального движения "Русофилы" Николай Малинов и его заместитель Милен Чакыров.
Вести.Ru 02:48
Общество

Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети

Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему гостайн на встрече

Глава МИД РФ отметил, что президент США Дональд Трамп не выдавал ему государственных тайн на встрече в 2017 году.
ФАН 07:18
Экономика

Российский олигарх занялся марихуаной и заработал миллиард

Основу состояния бизнесмена составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf.
Lenta.ru 07:46
Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Экономика

Суд рассмотрит первое заявление о банкротстве сети «Мосхозторг»

Арбитражный суд Москвы 5 сентября 2019 года принял к рассмотрению заявление о банкротстве ООО «Мозхозторг», управляющего одноименной сетью магазинов хозтоваров.
РБК 04:42
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости 08 сентября в 22:24
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
Происшествия

Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве

Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Экономика

Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости 08 сентября в 17:14
Политика

Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля

RT на русском 05:32
Происшествия

На Тайване женщина с мертвым мозгом вышла замуж

РИА Новости 07:14
Общество

Ozon.ru запустил сервис доставки «до двери» в регионах России

В Москве сервис Ozon запустил такую услугу в июле.
Коммерсантъ 04:01
Гаджеты

Цены на новые iPhone рассекретили перед презентацией Apple

Сегодня в 20:00 по московскому времени начнётся презентация Apple. Но в сети уже знают, сколько будут стоить новые iPhone.
Ferra 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное