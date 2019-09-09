Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 72,3 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,61 копейки - до 72,3039 рубля, курс доллара уменьшился на 13,05 копейки - до 65,4393 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро снизился на восемь копеек

РИА Новости05:34

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 сентября в размере 65,4321 руб

Финмаркет05:18

Официальный курс доллара на четверг снизился до 65,43 рубля

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Банк России на 12 сентября понизил курс евро к рублю почти на 8 копеек до 72.2240 руб., курс доллара США - почти на копейку до 65.4321 руб

АК&М05:49

Официальный курс доллара снизился на 1 копейку, евро — на 8

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ЦБ установил курс валют на 11 сентября

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Курс валют на завтра: доллар и евро продолжат падать

Свободная Пресса05:32
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На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны

Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.
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Медведев высказался о короткой рабочей неделе

Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
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Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящая осень с дождями и похолоданием до 11—16 °С ожидается в Москве в ближайшие выходные.
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В Кремле прокомментировали санкции США против российских силовиков

Ранее госдеп США сообщил о введении санкций против сотрудников следственного отдела по Сургуту СУСК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу Владимира Ермолаева и Степана Ткача.
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Пятый в серии малый ракетный корабль проекта 22800, которому присвоено наименование "Тайфун", заложен в среду на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького для ВМФ России, передаёт корреспондент РИА Новости.
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Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
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На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов

На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
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Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Мещанский суд Москвы предложил сторонам вернуть материалы дела "Седьмой студии" в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении.
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Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно

Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
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Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
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Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

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CNN рассказал о десяти потенциальных кандидатах на замену Болтону

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Предстоящая свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова соберет около 300 гостей.
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Робота «Федора» больше не отправят в космос

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В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД

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Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России

В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
Интерфакс 05:52
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