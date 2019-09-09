Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 72,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,61 копейки - до 72,3039 рубля, курс доллара уменьшился на 13,05 копейки - до 65,4393 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 06:53, Вашингтон
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 14:30
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика
Захарова обвинила Болтона в распространении фейков о России
Джон Болтон, который подал в отставку с поста помощника американского президента по нацбезопасности, скрывал истинное положение дел в США и распространял фейковую информацию о России.
РБК 06:48
Авто
«АвтоВАЗ» перенес дату старта выпуска «безвтыкового» агрегата
Российский автогигант «АвтоВАЗ» решил скорректировать сроки старта производства агрегата с рабочим объемом на 1,8 литров с проточками под поршни.
Pnzdrive 02:11
Происшествия
На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны
Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.
РИА Новости 06:31
Общество
Медведев высказался о короткой рабочей неделе
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Политика
Кремль посоветовал не проецировать на все общество речь Дудя на премии GQ
В Кремле не преувеличивают значение светских мероприятий, таких как премия журнала GQ, на которой журналист Юрий Дудь выступил с речью о полицейском произволе.
РБК 05:53
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
REGNUM 06:21
Общество
Синоптики заявили о приходе осени в Москву в выходные
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящая осень с дождями и похолоданием до 11—16 °С ожидается в Москве в ближайшие выходные.
RT на русском 04:29
Политика
В Кремле прокомментировали санкции США против российских силовиков
Ранее госдеп США сообщил о введении санкций против сотрудников следственного отдела по Сургуту СУСК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу Владимира Ермолаева и Степана Ткача.
РИА Новости 05:47
Армия и оружие
На верфи в Татарстане заложили новый малый ракетный корабль «Тайфун»
Пятый в серии малый ракетный корабль проекта 22800, которому присвоено наименование "Тайфун", заложен в среду на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького для ВМФ России, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:03
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Транспорт
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 06:34
Общество
Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Мещанский суд Москвы предложил сторонам вернуть материалы дела "Седьмой студии" в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении.
Газета.Ru 06:31
Политика
Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Политика
CNN рассказал о десяти потенциальных кандидатах на замену Болтону
Белый дом рассматривает десять кандидатов на замену помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, отправленному в отставку лидером страны Дональдом Трампом 10 сентября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
RT на русском вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Раскрыт список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Предстоящая свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова соберет около 300 гостей.
VSE42.RU 05:43
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Гаджеты
Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
Свою презентацию 10-го сентября Apple начала с анонса запуска игрового стримингового сервиса Apple Arcade.
ITZine.ru вчера в 13:11
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России
В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
Интерфакс 05:52