Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 72,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,61 копейки - до 72,3039 рубля, курс доллара уменьшился на 13,05 копейки - до 65,4393 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:26, Вашингтон
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Происшествия
Суд оштрафовал одного из задержанных на митинге в Улан-Удэ
Выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: днем во вторник число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжалась.
Коммерсантъ 07:53
Кино
Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка
Телепрограмма 08:06
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла в целом президентский законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины», сообщает «Укринформ».
Ридус вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Общество
Суд предложил вернуть дело режиссера Серебренникова в прокуратуру
Российская газета 04:35
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Общество
Медведев предложил повысить качество потребительской корзины
Набор товаров, входящих в потребительскую корзину, должен быть скорректирован: надо переходить от минимального к базовому набору, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Интерфакс 06:24
Политика
Лавров назвал Болтона приятным собеседником
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что ушедший в отставку советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон очень приятный собеседник, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:38
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Общество
Названа дата повторного концерта Билана в Самаре
Депутат Госдумы России по 158-му самарскому округу Александр Хинштейн в твиттере назвал дату повторного концерта Димы Билана в Самаре.
Газета.Ru 04:06
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Происшествия
Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов
Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от 4 до 14 лет лишения свободы.
РБК 08:21
Происшествия
В Удмуртии возбудили уголовное дело после суицида ученого
Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по статье о доведении до суицида (ст. 110 УК РФ) после смерти жителя Ижевска от ожогов, сообщается на сайте ведомства.
РБК 07:31
Политика
Медведев рассказал о последствиях торговых войн для мировой экономики
Торговые войны Соединенных Штатов и Китая снизили спрос на энергоносители, поэтому Москве, вероятно, придется корректировать свои прогнозы по темпам роста экономики.
REGNUM 05:44
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
В ЕСПЧ заслушали аргументы по иску Украины против России по Крыму
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заслушала аргументы российской и украинской сторон по делу Киева против Москвы в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Взгляд.ру 07:38
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Кино
Опубликован постер комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»
Культуромания 04:10
Экономика
ФНС утвердила формат для заявления об утрате права на ПСН
ФНС России приказом от 4 сентября 2019 г. № ММВ-7-3/441@ утвердила формат представления заявления об утрате права на применение патентной системы налогообложения в электронной форме.
Современный Предприниматель 04:09
Общество
Малышева высказалась о каннибализме
Газета.Ru 08:05
Общество
Госдума изучит идею амнистии женщин и детей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты рассмотреть предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой об амнистии в отношении несовершеннолетних и отдельных категорий женщин.
Газета.Ru 07:49
Экономика
Авиакомпании РФ в августе увеличили перевозки на 10%
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" перевезла 1,5 млн человек (+1%), "Победа" - более 1 млн пассажиров (+51,4%).
Интерфакс 07:07
Футбол
Главный тренер «Оренбурга» назвал болельщиков команды богами
«Оренбург» создавал голевые моменты, забивал голы.
Чемпионат 08:10
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58