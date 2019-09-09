Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 72,3 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,61 копейки - до 72,3039 рубля, курс доллара уменьшился на 13,05 копейки - до 65,4393 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро снизился на восемь копеек

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