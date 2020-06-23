Финансы
Экономика сегодняБанк России понизил официальный курс доллара на 24 июня
Американская национальная валюта потеряла 0,6459 копейки и установилась на отметке 68,8376 рубля. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Центробанка России. Российский регулятор также понизил курс евро: валюта потеряла 0,1453 копейки и составляет 77,6832 рубля.
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Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:55
Политика
Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению MH17
Life.ru 23 июня в 08:15
Футбол
Сёмин призвал Кикнадзе покинуть «Локомотив»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что генеральный директор клуба Василий Кикнадзе должен покинуть свой пост.
Нева Спорт 04:26
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Футбол
Еще в одной команде РПЛ произошла вспышка коронавируса
Спортивный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что несколько игроков и сотрудников футбольного клуба "Оренбург", выступающего с Российской премьер-лиге, заражены коронавирусом.
Московский Комсомолец 07:04
Армия и оружие
В США заявили о перехвате российских Ил-38 вблизи Аляски
Агентство «РИА Новости», ссылаясь на сообщение Командования аэрокосмической обороны Америки, сообщило о том, что ВВС США отреагировало на присутствие недалеко от Аляски двух воздушных судов ВКС РФ.
ГЛАС.RU 09:32
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Игры
Почему журналисты раскритиковали грядущую игру «Marvel’s Avengers»
Студия Square Enix в течение часа показывала нам свою игру «Marvel's Avengers», углубляясь в боевые действия и настройку персонажей.
Ридус вчера в 19:06
Политика
Финляндия решила открывать границу с Россией в последнюю очередь
Граница Финляндии с Россией откроется в числе последних – только после начала свободного передвижения внутри Шенгенской зоны, заявила глава финского МВД Мария Охисало.
Взгляд.ру 10:03
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Лолита через суд пытается выселить экс-супруга из квартиры
RuNews24.ru 05:59
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна
RuNews24.ru 05:20
Общество
РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Гаджеты
Realme представила смартфон Realme X3
Деловое.ТВ 08:49
Здоровье
Директор новосибирской клиники: статистика по COVID-19 занижена в пять раз
Андрушкевич рассказал в эфире программы «Огонек Тайги» о путях заражения коронавирусом в городских больницах и о занижении статистики по коронавирусу.
Тайга.инфо 01:01
Общество
Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали
Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РИА Новости 10:15
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
Общество
Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы
Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК 05:33
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Армия и оружие
Военные самолеты «Ил» оборудуют комплексами обороны от зенитных ракет
Военные самолеты Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А оснастят комплексами радиоэлектронной борьбы, позволяющими защитить самолеты от попадания зенитных ракет.
ТАСС 09:06