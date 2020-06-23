Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняБанк России понизил официальный курс доллара на 24 июня

Американская национальная валюта потеряла 0,6459 копейки и установилась на отметке 68,8376 рубля. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Центробанка России. Российский регулятор также понизил курс евро: валюта потеряла 0,1453 копейки и составляет 77,6832 рубля.
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