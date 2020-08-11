Официальный курс евро на среду снизился до 85,92 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 90,12 копейки — до 85,9246 рубля, курс доллара уменьшился на 62,28 копейки — до 73,1522 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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