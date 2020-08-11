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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду снизился до 85,92 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 90,12 копейки — до 85,9246 рубля, курс доллара уменьшился на 62,28 копейки — до 73,1522 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:10
Финмаркет

Рубль днем активно растет к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Финмаркетвчера в 09:18
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБКвчера в 04:30
Профиль

Доллар подешевел до 72,96 рубля

Профильвчера в 12:58
Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ruвчера в 03:09
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАССвчера в 03:02
RT на русском

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русскомвчера в 03:02

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Вышел трейлер новой игры серии Prince of Persia

Пока все внимание игровой общественности было приковано к онлайн-презентации Cyberpunk 2077, компания Ubisoft - будто бы тайком и стыдливо - опубликовала на платформе YouTube трейлер своей новой игры Prince of Persia: The Dagger of Time.
Российская газета10 августа в 13:11
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УЕФА отменил матч предварительного раунда ЛЧ из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч предварительного раунда Лиги чемпионов между косовским клубом «Дрита» и североирландским «Линфилдом» из-за случаев заболевания коронавирусом в одной из команд.
RT на русскомвчера в 12:02