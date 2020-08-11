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Официальный курс евро на среду снизился до 85,92 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 90,12 копейки — до 85,9246 рубля, курс доллара уменьшился на 62,28 копейки — до 73,1522 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Профиль

Доллар подешевел до 72,96 рубля

Профиль12:58
Финмаркет

Рубль днем активно растет к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Финмаркет09:18
RT на русском

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русском03:02
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ru03:09
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАСС03:02
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБК04:30

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Следователю не поверили, что она мошенница

Полковник полиции получила срок за взяточничество Суд признал виновной в получении взятки в особо крупном размере экс-руководителя отдела по преступлениям в сфере экономики главного следственного управления ГУ МВД РФ по Самарской области Веру Рабинович.
Коммерсантъ14:03
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Ведомости11:40
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомости10:58
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В найденной в Минске российской машине с «амуницией» оказались чайники

Владельцем найденного в Минске микроавтобуса с российскими номерами, в котором местные государственные СМИ увидели «украинские и российские следы», оказался московский кинопродюсер Вальдемар Грубов.
News.ru12:55
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