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ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду снизился до 85,92 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 90,12 копейки — до 85,9246 рубля, курс доллара уменьшился на 62,28 копейки — до 73,1522 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Газета.Ru

Официальный курс евро снизился почти на рубль

Газета.Ru07:12
RT на русском

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русском03:02
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБК04:30
News.ru

Доллар США подорожал до 73,52 рубля на МосБирже

News.ru03:29
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАСС03:02
Росбалт

Банк России резко понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:36

ФСБ задержала готовящегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», — указано в сообщении.
Ведомости07:28
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В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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