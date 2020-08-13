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Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,08 рубля — до 87,0399 рубля, курс доллара увеличился на 37,2 копейки — до 73,6067 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Банки.ру

Курсы доллара и евро на 13 августа

Банки.ру01:00
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс евро с 14 августа в размере 87,0399 руб

Финмаркет05:40
Свободная Пресса

Курс валют на завтра: доллар и евро подорожают

Свободная Прессавчера в 07:44
ТАСС

ЦБ РФ повысил курс доллара на 13 августа до 73,24 руб

ТАССвчера в 07:36
Urbc.Ru

Официальный курс доллара США подрос на 8 коп., евро — на 3 коп

Urbc.Ruвчера в 08:06
9111.ru

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 13 августа

9111.ruвчера в 08:02
Газета.Ru

Официальный курс евро вырос до 85,96 рубля

Газета.Ruвчера в 07:45

Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы
REGNUM21:24
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в 10 миллионов рублей, что более чем вдвое выше дохода отца, следует из опубликованной на сайте правительства региона декларации.
РИА Новости04:33
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Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

По оценке советника аппарата комитета Госдумы по энергетике Александра Фадеева, в результате ослабления требований к энергоэффективности расходы жильцов на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% - по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов.
РИА Новости02:55
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Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

"Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры", - отметил телеведущий.
Газета.Ru04:09
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Белорусские военные начали выбрасывать свою форму и знаки отличия

Силовики напоминают, что давали "присягу своему народу" В Белоруссии бывшие военные начали выбрасывать форму и знаки отличия из-за насилия со стороны спецназовцев во время протестов, сообщает Telegram-канал Mash.
АМИТЕЛ22:44
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В Саратове депутата оштрафовали за мат на заседании

В Саратове суд оштрафовал заместителя председателя комитета по культуре областной думы Дмитрия Чернышевского, который использовал нецензурную лексику на заседании, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Волжского районного суда.
Аргументы и Факты05:46
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