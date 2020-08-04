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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 72,42 копейки — до 86,5011 рубля, курс доллара уменьшился на 77,8 копейки — до 73,3806 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Росбалт

ЦБ РФ ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:26
Банки.ру

Официальный курс доллара снизился на 78 копеек, евро — на 72

Банки.ру07:00
Телеканал 360°

Центробанк сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки

Телеканал 360°вчера в 09:11
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля

ПРАЙМ06:53
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 4 августа: 73,3806 руб/доллар США и 86,5011 руб/евро

SIA.ru07:00
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс евро с 5 августа в размере 86,5011 руб

Финмаркет07:06
Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,5 рубля

Газета.Ru06:55
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«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости06:33
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