ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа
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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа в размере 86.5011 руб. против 87.2253 руб. на 4 августа. Курс евро за последние 5 дней: 04.08.20 - 87.2253 руб. 01.08.20 - 87.2889 руб. 31.07.20 - 86.2532 руб. 30.07.20 - 84.9120 руб. 29.07.20 - 84.2610 руб.В источнике
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