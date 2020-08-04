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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа в размере 86.5011 руб. против 87.2253 руб. на 4 августа. Курс евро за последние 5 дней: 04.08.20 - 87.2253 руб. 01.08.20 - 87.2889 руб. 31.07.20 - 86.2532 руб. 30.07.20 - 84.9120 руб. 29.07.20 - 84.2610 руб.В источнике
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Телеканал 360°

Курс валют: рубль вырос относительно доллара

Телеканал 360°вчера в 10:29
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалтвчера в 07:26
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля

ПРАЙМвчера в 06:53
Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,5 рубля

Газета.Ruвчера в 06:55
Банки.ру

Официальный курс доллара снизился на 78 копеек, евро — на 72

Банки.рувчера в 07:00
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 4 августа: 73,3806 руб/доллар США и 86,5011 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс евро с 5 августа в размере 86,5011 руб

Финмаркетвчера в 07:06

ФАС сочла нарушением продажу авиабилетов в закрытые для полетов страны

ФАС сочла нарушением продажу авиабилетов в закрытые для полетов страны В ФАС увидели нарушение прав потребителей в продажах авиабилетов на рейсы в страны, с которыми официально не возобновлено международное сообщение.
Коммерсантъвчера в 15:10
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Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новости3 августа в 12:26

Защиту от коронавируса мы потеряли, мутировав 600 000 лет назад

Новые исследования генетиков показывают, что примерно 600 000 лет назад в организме наших предков произошли мутации, которые спасли ранних людей от захватывающего красные кровяные тельца паразита Plasmodium knowlesi.
LentaChel.ru2 августа в 05:44

Intel снова не удалось «запатентовать» ключевую технологию, запатентованную академией наук КНР несколько лет назад

После иска компания Intel уже несколько раз пыталась запатентовать технологию, в нарушении патента на которую ее обвиняют, в том числе — в американском патентном ведомстве, но безуспешно.
iXBT.com3 августа в 04:50
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 06:23
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Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБКвчера в 05:52
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Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии

«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
Век3 августа в 14:01
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