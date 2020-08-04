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Официальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 72,42 копейки — до 86,5011 рубля, курс доллара уменьшился на 77,8 копейки — до 73,3806 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
Подробнее о событии
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалтвчера в 07:26
Фонтанка.Ру

ЦБ снизил курс евро и доллара

Фонтанка.Рувчера в 09:25
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 5 августа до 73,38 рубля

ТАССвчера в 06:55
Финмаркет

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1514,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2756,4 млрд руб

Финмаркет02:36
Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,5 рубля

Газета.Ruвчера в 06:55
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 4 августа: 73,3806 руб/доллар США и 86,5011 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
Телеканал 360°

Центробанк сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки

Телеканал 360°3 августа в 09:11
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Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости02:21
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В семи больницах Екатеринбурга возобновили оказание плановой медпомощи

«В штатный режим работы переведены отделения семи медицинских организаций, работающих на территории Екатеринбурга: нейрохирургического корпуса ГКБ № 40, НИИ ОММ, 354-го окружного военного клинического госпиталя, ЦГКБ № 1, областной детской клинической больницы, отделения реабилитации ЦГБ № 3, отделения областной наркологической больницы», – сообщили сегодня в региональном оперштабе.
Новый Деньвчера в 02:28
9
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Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
RT на русском02:54
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ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС02:02
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Дегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев получает такую же зарплату, какая была у Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств предпринимателей и снятого с должности главы края в июле.
РБК01:10
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Volkswagen может воскресить несколько классических моделей

По одной из версий, компания Volkswagen регистрирует вышеперечисленные названия будущих моделей для немецкой фирмы eClassic, которая занимается выпуском электрических модификаций Beetle и фургона e-Bulli на базе Samba Bus.
Тарантас Ньюс02:40
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 06:23
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Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма

Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ruвчера в 14:33
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Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-lineвчера в 13:10
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