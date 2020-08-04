Официальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 72,42 копейки — до 86,5011 рубля, курс доллара уменьшился на 77,8 копейки — до 73,3806 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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