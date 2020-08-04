Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 72,42 копейки — до 86,5011 рубля, курс доллара уменьшился на 77,8 копейки — до 73,3806 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия 19:39
Экономика
Законопроект о налогообложении вкладов внесен в Госдуму
Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает смягчение налога на процент по банковским вкладам.
Деловое.ТВ вчера в 05:27
Происшествия
Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута
Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
REGNUM 18:01
Космос
Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Первый корабль американской компании SpaceX с астронавтами на борту успешно вернулся на Землю после двух месяцев в космосе.
Росбалт 02 августа в 14:59
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Гаджеты
Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой
В большинстве случаев пользователи портят батареи на смартфонах неправильно зарядкой, уверены эксперты.
Astera вчера в 12:01
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
Авто
Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в России
В России стартовали продажи нового 7-местного Toyota Highlander. Вседорожник четвертой генерации предлагают по цене от 3 688 000 рублей.
Новые автомобили вчера в 03:06
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
Общество
Гавайскую пиццу в России предложили запретить
РИА Новости 19:06
Экономика
Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей
Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com 02:38
Космос
Ученые обнаружили пропавшую в 1987 году звезду
На дистанции больше 164,6 тысячи лет в Большом Магеллановом облаке в 1987 году ученые увидели гибель массивной звезды, не найдя при этом никаких ее признаков по завершению ликвидации.
Актуальные Новости 10:48
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Футбол
Евсеев: «„Уфа“ снова подтвердила свой статус фабрики звезд»
Евро-футбол.ру 14:41
Кино
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе несколько готовых кадров из второй части "Аватара".
Piter.tv вчера в 00:32
Политика
Особое мнение: Наталья Зубаревич
Напомню, что у нас в эфире директор региональной программы независимого Института национальной политики Наталья Зубаревич.
Эхо Москвы 15:58
Культура
Премию «Нацбест» получил роман «Земля» Михаила Елизарова
Российская газета 11:39
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Общество
Оценено влияние 5G на здоровье россиян
Технология 5G не отразится на здоровье россиян.
Lenta.ru 19:50
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи
В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
32CARS.ru вчера в 10:00
Экономика
Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru 05:55
Политика
В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
REGNUM 20:20
Здоровье
Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа
С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.
Интерфакс 08:49
Общество
Ещё 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщает столичный оперативный штаб.
RT на русском 16:10
Политика
Жириновский приготовился просить Путина о помиловании Фургала
В случае вынесения бывшему губернатору Хабаровская края Сергею Фургалу обвинительного приговора ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о его помиловании.
Lenta.ru 10:54
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях в 2021 году
Тестирования на детях стартуют в январе или феврале.
Evo-rus.com 11:36