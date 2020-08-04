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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 августа в размере 86.5011 руб. против 87.2253 руб. на 4 августа. Так же Центробанк обновил данные официального курса доллара на 5 августа 2020 года. По новым данным, курс зафиксирован на уровне 73,3806 рубля.В источнике
Подробнее о событии
АК&М

ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 5 августа, в размере 73.3806 руб

АК&М02:01
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс евро с 5 августа в размере 86,5011 руб

Финмаркетвчера в 07:06
Банки.ру

Официальный курс доллара снизился на 78 копеек, евро — на 72

Банки.рувчера в 07:00
Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,5 рубля

Газета.Ruвчера в 06:55
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля

ПРАЙМвчера в 06:53
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалтвчера в 07:26
Телеканал 360°

Центробанк сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки

Телеканал 360°3 августа в 09:11
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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«Тампа» обыграла «Вашингтон», Кучеров стал автором победного буллита

Встреча в Торонто завершилась со счетом 3:2 в пользу "Тампы", в составе которой российский форвард Никита Кучеров забил (13-я минута) и стал автором победного буллита, также отличился Митчелл Стивенс (28).
РИА Новостивчера в 00:53
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