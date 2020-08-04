Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 72,42 копейки — до 86,5011 рубля, курс доллара уменьшился на 77,8 копейки — до 73,3806 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ на три четверти рубля «облегчил» официальные курсы и доллара, и евро

Интересант07:30

ЦБ РФ ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:26

Официальный курс евро снизился до 86,5 рубля

Газета.Ru06:55

Официальный курс доллара снизился на 78 копеек, евро — на 72

Банки.ру07:00

Официальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля

ПРАЙМ06:53

Курсы валют ЦБ РФ на 4 августа: 73,3806 руб/доллар США и 86,5011 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс евро с 5 августа в размере 86,5011 руб

Финмаркет07:06
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Происшествия

Вертолет Robinson совершил жесткую посадку на горе в республике Алтай

РБК 08:36
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Здоровье

Фракция КПРФ требует созвать внеочередную сессию Заксобрания Иркутской области

Сегодня, 4 августа, фракция КПРФ в областном парламенте при поддержке депутатов из других фракций и объединений выступила с требованием о созыве внеочередной сессии.
Байкал24 06:12
Экономика

Названа главная спасительница российской экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
Lenta.ru 13:44
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Технологии

В Минпросвещения ответили, будут ли раздавать планшеты школьникам

Минпросвещения РФ не будет навязывать школьникам использование гаджетов, а предоставит этот выбор их родителям.
URA.Ru 22:41
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Технологии

Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов

Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт.
Lenta.ru 20:30
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Общество

Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из «Современника» Сергею Гармашу

Российская народная артистка Лия Ахеджакова опубликовала на странице в Facebook актера Владимира Еремина пост, в котором обратилась к Сергею Гармашу, недавно ушедшему из театра «Современник», сообщает Газета.ru.
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Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation

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Совбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что страна за время своей независимости пережила шесть попыток «цветных революций».
РБК 21:55
Происшествия

В Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек

По информации СМИ, погибли по меньшей мере десять человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек.
РИА Новости 14:00
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Происшествия

В клинической больнице Тюмени выявлен очаг коронавируса

Тюмень, 5 августа 2020, 06:00 — REGNUM В тюменской областной клинической больнице № 2 обнаружен крупный очаг коронавирусной инфекции.
REGNUM 23:00
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Происшествия

Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга

Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
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Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
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Наука

Глубоководные удильщики не вырабатывают T-клетки для спаривания

Live24 08:44
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Шоу-бизнес

Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини

На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
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Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости 19:58
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Политика

Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе

Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что украинские власти готовы пойти на несколько компромиссов в переговорах в рамках группы, в том числе могут предложить создать в регионе свободную экономическую зону.
РБК 23:11
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Авто

Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в России

В России стартовали продажи нового 7-местного Toyota Highlander. Вседорожник четвертой генерации предлагают по цене от 3 688 000 рублей.
Новые автомобили вчера в 03:06
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Политика

Валентин Коновалов рассказал «Ъ», как работается оппозиционным губернаторам

Во втором туре господин Коновалов остался один и в результате пополнил короткий список региональных руководителей, представляющих оппозиционные партии.
Коммерсантъ 18:35
Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM 22:17
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Общество

Из-за тропического шторма «Исаиас» в США погибли четыре человека

Четыре человека погибли и десятки пострадали из-за тропического шторма «Исаиас», который обрушился на восточное побережье США, сообщает «МИР 24».
МИР 24 23:34
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Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.
ТАСС 22:42
Гаджеты

Google представила технологию беспроводной передачи файлов Nearby Share — аналог AirDrop для Android

Компания Google начала внедрение Nearby Share — новой технологии для Android-смартфонов, которая позволяет делиться фотографиями, файлами, ссылками и прочим контентом с другими пользователями Android-смартфонов, находящихся рядом.
3DNews 17:26
Шоу-бизнес

Перенесшая инсульт 62-летняя Елена Кондулайнен сломала руку в больнице

Вечером 24 июля стало известно, что 62-летняя актриса театра и кино Елена Кондулайнен была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Вокруг ТВ 21:56
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Армия и оружие

Белоруссия стянула войска к границе с Россией

Луки.ру 06:30
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Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Известия 04:46
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Наука

Сибирские ученые создадут веб-интерфейс по коронавирусной инфекции для органов власти

Мультимасштабная модель распространения вирусов будет построена в рамках исследования фундаментальных проблем возникновения и распространения коронавирусных эпидемий.
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Общество

Яровая предлагает переподготовку для российских мам в декрете

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, согласно которому молодые мамы смогут пройти профессиональную переподготовку, будучи в декрете.
Общественная служба новостей 23:22
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Политика

Лукашенко рассказал о союзнических отношениях Белоруссии с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время послания к народу своей страны и Национальному собранию рассказал, что Россия навсегда останется ближайшим союзником Белоруссии.
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Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий изменение принятого в марте закона о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, увеличив порог до 5 млн рублей.
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В Тайшетском районе найдены заблудившиеся грибники

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