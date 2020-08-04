Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 72,42 копейки — до 86,5011 рубля, курс доллара уменьшился на 77,8 копейки — до 73,3806 рубля, следует из данных Банка России.
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Здоровье
Фракция КПРФ требует созвать внеочередную сессию Заксобрания Иркутской области
Сегодня, 4 августа, фракция КПРФ в областном парламенте при поддержке депутатов из других фракций и объединений выступила с требованием о созыве внеочередной сессии.
Байкал24 06:12
Экономика
Названа главная спасительница российской экономики
Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
Lenta.ru 13:44
Технологии
В Минпросвещения ответили, будут ли раздавать планшеты школьникам
Минпросвещения РФ не будет навязывать школьникам использование гаджетов, а предоставит этот выбор их родителям.
URA.Ru 22:41
Технологии
Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов
Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт.
Lenta.ru 20:30
Общество
Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из «Современника» Сергею Гармашу
Российская народная артистка Лия Ахеджакова опубликовала на странице в Facebook актера Владимира Еремина пост, в котором обратилась к Сергею Гармашу, недавно ушедшему из театра «Современник», сообщает Газета.ru.
РИАМО 12:42
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
Политика
Совбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что страна за время своей независимости пережила шесть попыток «цветных революций».
РБК 21:55
Происшествия
В Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек
По информации СМИ, погибли по меньшей мере десять человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек.
РИА Новости 14:00
Происшествия
В клинической больнице Тюмени выявлен очаг коронавируса
Тюмень, 5 августа 2020, 06:00 — REGNUM В тюменской областной клинической больнице № 2 обнаружен крупный очаг коронавирусной инфекции.
REGNUM 23:00
Происшествия
Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга
Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
Wday.ru вчера в 09:03
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости 19:58
Политика
Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе
Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что украинские власти готовы пойти на несколько компромиссов в переговорах в рамках группы, в том числе могут предложить создать в регионе свободную экономическую зону.
РБК 23:11
Авто
Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в России
В России стартовали продажи нового 7-местного Toyota Highlander. Вседорожник четвертой генерации предлагают по цене от 3 688 000 рублей.
Новые автомобили вчера в 03:06
Политика
Валентин Коновалов рассказал «Ъ», как работается оппозиционным губернаторам
Во втором туре господин Коновалов остался один и в результате пополнил короткий список региональных руководителей, представляющих оппозиционные партии.
Коммерсантъ 18:35
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM 22:17
Общество
Из-за тропического шторма «Исаиас» в США погибли четыре человека
Четыре человека погибли и десятки пострадали из-за тропического шторма «Исаиас», который обрушился на восточное побережье США, сообщает «МИР 24».
МИР 24 23:34
Политика
Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.
ТАСС 22:42
Гаджеты
Google представила технологию беспроводной передачи файлов Nearby Share — аналог AirDrop для Android
Компания Google начала внедрение Nearby Share — новой технологии для Android-смартфонов, которая позволяет делиться фотографиями, файлами, ссылками и прочим контентом с другими пользователями Android-смартфонов, находящихся рядом.
3DNews 17:26
Шоу-бизнес
Перенесшая инсульт 62-летняя Елена Кондулайнен сломала руку в больнице
Вечером 24 июля стало известно, что 62-летняя актриса театра и кино Елена Кондулайнен была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Вокруг ТВ 21:56
Наука
Сибирские ученые создадут веб-интерфейс по коронавирусной инфекции для органов власти
Мультимасштабная модель распространения вирусов будет построена в рамках исследования фундаментальных проблем возникновения и распространения коронавирусных эпидемий.
Интерфакс - Россия 04:47
Общество
Яровая предлагает переподготовку для российских мам в декрете
Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, согласно которому молодые мамы смогут пройти профессиональную переподготовку, будучи в декрете.
Общественная служба новостей 23:22
Политика
Лукашенко рассказал о союзнических отношениях Белоруссии с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко во время послания к народу своей страны и Национальному собранию рассказал, что Россия навсегда останется ближайшим союзником Белоруссии.
NewInform 06:06
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий изменение принятого в марте закона о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, увеличив порог до 5 млн рублей.
Городовой вчера в 14:14