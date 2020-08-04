Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 72,42 копейки — до 86,5011 рубля, курс доллара уменьшился на 77,8 копейки — до 73,3806 рубля, следует из данных Банка России.
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Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
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В России девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами
В селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами.
Lenta.ru 07:13
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне дали показания, что специально были направлены в Белоруссию.
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Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для россиян
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.
Lenta.ru 04:41
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Телеведущий Александр Гордон развелся
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Газета.Ru 08:13
Общество
Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии
Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
Известия 07:26
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
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Haval F7 получил новую топовую версию в России
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Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции
Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
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Общество
В Италии насчитали полтора миллиона заражений коронавирусом
Около полутора миллионов итальянцев уже переболели коронавирусом, пишет газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на исследование населения на наличие антител.
Газета.Ru 07:02
Экономика
Объяснен успех отказа Швеции от карантина
Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты.
Lenta.ru 07:37
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Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Общество
В Свердловской области зафиксирован случай COVID-19, привезенный с юга
Роспотребнадзор зафиксировал первый после снятия ограничений случай заражения коронавирусом, привезенный в регион с курорта.
Екатеринбург Онлайн 07:55
Общество
В Казани около ТЦ оборудовали парковку для женщин
Парковочные места окрасили в розовый цвет. Такие парковки есть в большинстве стран, включая ОАЭ, Швейцарию и Южную Корею.
Evo-rus.com 02:10
Экономика
Бизнес предложил вернуть барьеры в госзакупки
По мнению бизнес-омбудсмена, проектируемые поправки в закон о госзакупках по ускорению процедуры электронного аукциона могут спровоцировать сговоры на торгах.
Коммерсантъ 04:34
Происшествия
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Интерфакс 07:57
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Оценены потери России от закрытия границ
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о потерях России в результате закрытия границ на фоне пандемии коронавируса и отсутствия потока иностранных туристов.
Lenta.ru 05:45
Общество
Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков
Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
REGNUM 06:57
Политика
Президент Белоруссии обратился с посланием к гражданам и Нацсобранию
Белорусский президент Александр Лукашенко обратился к гражданам страны и Национальному собранию.
ПолитРоссия 05:19
Авто
Zagato IsoRivolta GTZ дебютирует в октябре
Новый Zagato IsoRivolta GTZ сочетает в себе великолепный дизайн и мощность от Corvette.
SpeedMe 04:17
Армия и оружие
США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных
Глава Пентагона добавил, что на данный момент на территории Польши на ротационной основе находятся уже 4,5 тысячи военнослужащих Соединенных Штатов.
Военное дело 02:10
Футбол
СМИ сообщили о новых перестановках в руководстве «Спартака»
Исполнительный директор столичного ФК «Спартак» Максим Власов покинет клуб в августе, пишет «РБК-Спорт», ссылаясь на источник.
Вечерняя Москва 07:19
Происшествия
В прессовом цехе «ГАЗа» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Сегодня в 13:24 в Центр управления в кризисных ситуация поступил сигнал о пожаре в прессовом цехе "ГАЗа" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Российская газета 08:18
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59