Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 72,42 копейки — до 86,5011 рубля, курс доллара уменьшился на 77,8 копейки — до 73,3806 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро снизился до 86,5 рубля

Газета.Ru06:55

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Официальный курс доллара США понизился на 78 коп., евро — на 72 коп

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ЦБ РФ установил курс евро с 5 августа в размере 86,5011 руб

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