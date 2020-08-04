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Официальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 72,42 копейки — до 86,5011 рубля, курс доллара уменьшился на 77,8 копейки — до 73,3806 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Фонтанка.Ру

ЦБ снизил курс евро и доллара

Фонтанка.Рувчера в 09:25
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 5 августа до 73,38 рубля

ТАССвчера в 06:55
Телеканал 360°

Центробанк сообщил о снижении курса евро на 6,36 копейки

Телеканал 360°3 августа в 09:11
Газета.Ru

Официальный курс евро снизился до 86,5 рубля

Газета.Ruвчера в 06:55
SIA.ru

Курсы валют ЦБ РФ на 4 августа: 73,3806 руб/доллар США и 86,5011 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс евро с 5 августа в размере 86,5011 руб

Финмаркетвчера в 07:06
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалтвчера в 07:26
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Президент Узбекистана отметил важность обратного перепрофилирования больниц

Важность обратного перепрофилирования небольших больниц на местах на свой профиль лечения заболеваний отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании с правительством по вопросам сдерживания коронавирусной инфекции.
ИА Красная Веснавчера в 15:46
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Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ruвчера в 02:46
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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъвчера в 13:39
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Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
RT на русскомвчера в 09:45
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Эсминцу США USS Porter потребовался ремонт после учений в Черном море

Известно, что за две недели до подписания контракта американский эсминец с указанным локатором на борту вошел в акваторию Черного моря, где проводились учения с румынским фрегатом Regina Marina.
Экономика сегоднявчера в 03:25
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Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека

В целом развитие сетей 5G сильно не повлияет на организм человека, так как организм очень хорошо адаптируется и приспосабливаемся к новым условиям окружающей среды, мы так эволюционируем, рассказал агентству "Прайм" медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.
ПРАЙМ19:04

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUMвчера в 09:59
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Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.comвчера в 08:58
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новостивчера в 09:58
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Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ruвчера в 03:38
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