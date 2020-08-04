Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 72,42 копейки — до 86,5011 рубля, курс доллара уменьшился на 77,8 копейки — до 73,3806 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
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«Супер-Авто» начинает выпускать силовые бамперы для Lada 4x4
С сентября тольяттинская компания «Супер-Авто» начнёт производить комплекты силовых бамперов для внедорожника Lada 4х4.
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Российский врач связал шум в ушах с симптомами смертельных заболеваний
Шум в ушах может быть связан с симптомами возрастных смертельных заболеваний, поэтому ему нужно уделить внимание.
Lenta.ru вчера в 08:57
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
Ульяновский автомобильный завод готовит к выпуску новый УАЗ «Хантер».
Лезги газет 18:11
Общество
В Китае за сутки выявили 51 нового носителя коронавируса
В Китае за сутки выявили 27 активных и 24 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
RT на русском 21:28
Игры
В следующем году появится GTA V для PlayStation и Xbox
Во втором полугодии следующего года ожидается выход игры GTA V для PlayStation V и консолей Xbox 10 серии.
Соловей.Инфо 05:13
Происшествия
Дочь исчезнувшего на Лазовой Игоря Мартьянова ищет свидетелей
До сих пор не установлены и не опрошены возможные свидетели его исчезновения.
Сахалин.Инфо 20:28
Происшествия
СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост.
РБК 20:57
Происшествия
Губернатор Бейрута заявил о пострадавшей от взрыва половине города
Губернатор Бейрута Марван Аббуд, который прибыл на место взрыва в столице во вторник, заявил, что от взрыва пострадала примерно половина города.
Известия 12:58
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Происшествия
Вертолет Robinson совершил жесткую посадку на горе в республике Алтай
На горе Белуха на Алтае вертолет Robinson с пилотом и пассажиром на борту совершил жесткую посаду.
РБК 08:36
Культура
Новый проект на ТНТ: фотограф из Тулы поборется за миллион евро
Фотограф из Тулы примет участие в реалити-шоу на выживание, главный приз которого - один миллион евро (самый крупный денежный приз в истории российского телевидения).
Тульская пресса вчера в 08:41
Армия и оружие
Россия вытеснила корабли НАТО из зоны учений в Черном море
Москва получила преимущество перед Североатлантическим альянсом (НАТО), завершив строительство газопровода «Турецкий поток».
Вести Крым 09:51
Происшествия
Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга
Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
Экономика
Мишустин сократил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о сокращении вступительного взноса по ипотеке с 20 до 15%.
Национальная служба новостей вчера в 04:32
Общество
Особое мнение: Наталья Зубаревич
Напомню, что у нас в эфире директор региональной программы независимого Института национальной политики Наталья Зубаревич.
Эхо Москвы 15:58
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Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
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Apple обновила линейку iMac, сделав их «самыми мощными в истории»
Стоимость Apple iMac составит 1 800, 2 000 и 2 300 долларов, самая дорогостоящая версия обойдется в 8 800 долларов.
RuNews24.ru 16:14
Футбол
Суд оправдал футболистов Кокорина и Мамаева по статье о хулиганстве
Пресс-служба Мосгорсуда сообщила об отмене апелляционного приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Слово и Дело вчера в 11:05
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Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
CT news 14:30
Экономика
Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках
Экономист Владислав Жуковский дал прогноз по ситуации на финансовых рынках.
RT на русском 07:34
Экономика
Названа главная спасительница российской экономики
Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
Lenta.ru 13:44
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Между мирами: Объявлена дата релиза платформера Eternal Hope
Сюжет Eternal Hope посвящен приключениям паренька, который отправляется за пределы реальности, чтобы воссоединиться с погибшей подругой.
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Haval F7 получил новую топовую версию в России
Китайский автопроизводитель Haval представил в России новую топовую версию кроссовера Haval F7.
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Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия 19:39
Армия и оружие
Минобороны РФ заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА
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Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
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