Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 72,42 копейки — до 86,5011 рубля, курс доллара уменьшился на 77,8 копейки — до 73,3806 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ на три четверти рубля «облегчил» официальные курсы и доллара, и евро

Интересант07:30

Курсы валют ЦБ РФ на 4 августа: 73,3806 руб/доллар США и 86,5011 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс доллара снизился на 78 копеек, евро — на 72

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Официальный курс евро снизился до 86,5 рубля

Газета.Ru06:55

Официальный курс евро на среду снизился до 86,5 рубля

ПРАЙМ06:53

ЦБ РФ ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:26

ЦБ РФ установил курс евро с 5 августа в размере 86,5011 руб

Финмаркет07:06
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Число жертв взрыва в ливанском Бейруте возросло до 50. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает ТАСС.
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С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»

По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
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В Прикамье к выборам губернатора допустили четверых кандидатов

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Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта

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Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
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Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
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Мирзов подарил одежду Кокорину: видео

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Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

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Огромная рыба утянула на дно рыбака на Украине

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Глава фирмы в Якутии отправится в колонию за растрату около 100 млн рублей дольщиков

Суд в Якутии приговорил к трем годам лишения свободы в исправительной колонии главу строительной компании за хищение около 100 млн рублей при возведении дома долевого строительства.
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.
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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
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Футбол

Андрей Аршавин стал директором в ФК «Зенит»

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Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
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Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов

Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт.
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Младший Емельяненко остался должен Чечне

Официально Емельяненко ушел из «Ахмата» еще в 2018 году, но до сих пор продолжает использовать символику клуба, общаться с людьми из «Ахмата», в том числе и c Рамзаном Кадыровым.
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Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

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Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии

«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
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Врач предостерег от поспешной вакцинации от коронавируса

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Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
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На границе с Россией пройдут военные сборы в Белоруссии

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