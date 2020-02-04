Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро на среду снизился на 67 копеек
Официальный курс доллара и евро снизился, гласят данные ЦБ России. Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара уменьшился на 47,49 коп. и составил 63,4342 руб. В свою очередь, курс евро уменьшился на 66,56 коп. - до 70,1265 руб.
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