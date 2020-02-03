Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро на среду снизился на 67 копеек
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара уменьшился на 47,49 коп. и составил 63,4342 руб. В свою очередь, курс евро уменьшился на 66,56 коп. - до 70,1265 руб. Стоимость бивалютной корзины упала на 56,1 коп.
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Доллар потерял по официальному курсу ЦБ 48 копеек, а евро понижен до 70,13 рубля
Интересант04 февраля в 05:21
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
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Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 62,71-62,76 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 62,74 руб. — это на 12,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Компания Google объявила о скором отказе от классического интерфейса десктопной веб-версии видеосервиса YouTube.
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Цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом 6 февраля сообщает газета «Известия».
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Украина признала неготовность к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".
Культура
Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
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По информации The Daily Star, одним из главных условий возможного продления контракта с главным тренером орлов Роем Ходжсоном является усиление команды в летнее трансферное окно Чалов находится в списке потенциальных приобретений.
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».