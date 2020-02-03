Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро на среду снизился на 67 копеек

Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара уменьшился на 47,49 коп. и составил 63,4342 руб. В свою очередь, курс евро уменьшился на 66,56 коп. - до 70,1265 руб. Стоимость бивалютной корзины упала на 56,1 коп.
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Официальный курс доллара США снизился на 26 коп., евро — на 38 коп

Urbc.Ruвчера в 05:20

Официальный курс доллара понизился на 26 копеек, евро — на 38

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Доллар потерял по официальному курсу ЦБ 48 копеек, а евро понижен до 70,13 рубля

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Официальный курс евро на среду снизился до 70,13 рубля

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Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек

Газета.Ru04 февраля в 05:23

Официальные курсы доллара и евро существенно снижены

Росбалт04 февраля в 06:11

Курсы доллара и евро снова подскочили

Московский Комсомолец03 февраля в 05:53
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Умер американский актёр Кирк Дуглас

RT на русском вчера в 19:55
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 62,71-62,76 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 62,74 руб. — это на 12,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
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Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters.
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Появились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску

Агентство SANA опубликовало на своей странице в YouTube кадры с отражением сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску.
REGNUM 01:49
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Пошлины на группу товаров, импортируемых из США в КНР, на сумму 75 миллиардов долларов, будут снижены в два раза решением китайских властей.
REGNUM вчера в 23:58
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Умер сын экс-президента Киргизии

RT на русском 01:02
Происшествия

В Италии скоростной поезд сошел с рельсов

Скоростной поезд сошел в четверг с рельсов в Италии на участке между Миланом и Болоньей, один человек погиб, еще 30 получили ранения, сообщила газета Corriere della Sera.
РИА Новости 01:46
Происшествия

При жесткой посадке Boeing в Стамбуле погибли три человека

Авария в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен, произошедшая вечером 5 февраля, унесла жизни трех человек - они погибли при жесткой посадке авиалайнера Boeing 737-800 компании Pegasus Airlines.
Газета.Ru 01:31
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В «умных» лампочках обнаружена уязвимость

Уязвимость была обнаружена в «умных» лампочках Philips Hue в ноябре 2019 года.
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На сайте Samsung появились официальные изображения Galaxy S20

Презентация линейки Galaxy S20 состоится 11 февраля. На этом же мероприятии Samsung покажет свою новую гибкую раскладушку.
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Происшествия

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Мальчик преодолел около трех километров в поисках родителей. Малыш сбежал из детсада в Ангеловом переулке во время тихого часа 5 февраля.
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Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
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Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил, что пока в Симферополе нет необходимости в ограничении подачи воды.
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Российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
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Google пускает под нож классический YouTube

Компания Google объявила о скором отказе от классического интерфейса десктопной веб-версии видеосервиса YouTube.
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Киноакадемия ошибочно разместила в Сети прогнозы на «Оскар»

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ToDay News Ufa вчера в 22:43
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Почему акции «Газпрома» могут вырасти до 290 рублей

Что ожидать от акций «Газпрома», окажет ли коронавирус длительный негативный эффект на мировые рынки, почему пара доллар-рубль может достигнуть отметки 70 рублей, в интервью fomag.ru рассказал трейдер Роман Андреев.
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Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
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Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей

Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил о желании провести поединок с чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым.
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Mail.ru Group запускает новый рекламный формат

Mail.ru Group запускает новый рекламный формат Входящий в Mail.ru Group сервис Relap начал тестировать новый формат онлайн-рекламы.
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Жильё в России может подорожать на четверть

Цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом 6 февраля сообщает газета «Известия».
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США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

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Украина признала неготовность к возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".
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Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек

В Китае в провинции Хубэй, где получил распространение новый вид коронавируса, число погибших вследствие заражения достигло 479 человек, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на местные власти.
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

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Коммерсантъ вчера в 15:24
Как работают Яндекс.Новости?
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