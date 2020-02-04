Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро на среду снизился на 67 копеек
Официальный курс доллара и евро снизился, гласят данные ЦБ России. Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара уменьшился на 47,49 коп. и составил 63,4342 руб. В свою очередь, курс евро уменьшился на 66,56 коп. - до 70,1265 руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 00:52, Ашберн
Политика
Путин примет в Кремле верительные грамоты от новых послов 23 стран
Президент России Владимир Путин в среду примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Общество
В Забайкалье рассказали о состоянии зараженного коронавирусом китайца
Состояние зараженного коронавирусом гражданина Китая Вана Юньбина, который проходит лечение в инфекционной больнице Забайкальского края, оценивается как удовлетворительное, рассказали в пресс-службе губернатора региона.
Политика
Украинский завод объяснил закупку алюминия в России безысходностью
Украинское госпредприятие «Южный машиностроительный завод имени Макарова» («Южмаш») признало, что закупает алюминий для производства американской ракеты-носителя Antares в России.
Культура
Умер американский актер Кирк Дуглас
В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
Происшествия
В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных
В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Происшествия
В Москве россиянина арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королёва. Об этом сообщили в пресс-службе Лефортовского суда.
Политика
Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку
Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике
Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявлению о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Происшествия
В Красноярском крае более 20 машин попали в ДТП из-за тумана
Пять аварий с участием 24 машин произошло в Красноярском крае из-за тумана, в результате два человека попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
Политика
Трамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.
Армия и оружие
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Политика
В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
Шоу-бизнес
66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа
66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал новорожденную дочь
5 февраля молодая жена спортсмена Анастасия Костенко родила любимому мужу вторую дочь.
Общество
Кейт Миддлтон примерила образ рабочей из завода
Во время официального визита женщине пришлось ходить в специальной куртке и каске. Впрочем, красоту Кейт даже такой образ не смог испортить.
Здоровье
Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей
Где не хватает врачей На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
Происшествия
Начальник ГИБДД получил право на реабилитацию
Бумаги, заверенные подписью полковника Штельмаха и скрепленные гербовой печатью, якобы давали их владельцам право беспрепятственного проезда без досмотра инспекторов ДПС, а также на внеочередное обслуживание в органах ГИБДД региона.
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 26 человек
Ранее сообщалось, что в результате схода лавины во французской Савойе два человека погибли, один пострадал.
Армия и оружие
NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Происшествия
Актер сериала «Великолепный век» Аднан Коч получил почти 17 лет тюрьмы
Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Общество
Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой
Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Политика
В Барнауле состоится второй этап конкурса на пост мэра города
Очередной этап конкурса на пост главы Барнаула пройдет сегодня, 6 февраля.
Происшествия