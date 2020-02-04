Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро на среду снизился на 67 копеек

Официальный курс доллара и евро снизился, гласят данные ЦБ России. Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара уменьшился на 47,49 коп. и составил 63,4342 руб. В свою очередь, курс евро уменьшился на 66,56 коп. - до 70,1265 руб.
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Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
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Как пишет издание, объявлению о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
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66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
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В Барнауле состоится второй этап конкурса на пост мэра города

Очередной этап конкурса на пост главы Барнаула пройдет сегодня, 6 февраля.
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Прокуратура Приморья проверит инцидент с жившей с телятами девочкой

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