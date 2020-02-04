Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро на среду снизился на 67 копеек
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара уменьшился на 47,49 коп. и составил 63,4342 руб. В свою очередь, курс евро уменьшился на 66,56 коп. - до 70,1265 руб. Стоимость бивалютной корзины упала на 56,1 коп.
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Общество
Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса
Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
Происшествия
Кубань: сильные дожди затопили Горячий Ключ
По информации паблика "Горячий Ключ news", в городе введён режим ЧС, в ряде районов пропало электричество. https: / / www.instagram.com / p / B8IspRdDbK _ / Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на регион вечером 3 февраля.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской после скандала с дочерью
Как пишут СМИ, Лера Кудрявцева, которая близко дружит с Любовью Успенской, не знала, что новой гостьей на шоу станет дочь Королевы шансона почти до самого начала съемок.
Общество
Google раскрыла доходы от YouTube
Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
Армия и оружие
В Индонезии раскритиковали российские истребители Су-35
Эрис Хэриянто, бывший командующий ПВО Индонезии, назвал истребители Су-35, произведенные в России, бесперспективными, призвав власти страны переходить на передовые машины.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Политика
Иран прекратил сотрудничество с Украиной по крушению «Боинга»
Шоу-бизнес
40-летнюю любовницу Прохора Шаляпина засветила его мать
На своей странице в Instagram мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова разместила снимок сына с новой возлюбленной.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Общество
Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян
Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
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Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Общество
Александр Емельяненко замечен в странном состоянии
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был запечатлён на камеру в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
Политика
Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме
Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о способах профилактики рака
Роспотребнадзор напомнил россиянам, какие меры помогут снизить вероятность возникновения таких заболеваний.
Гаджеты
Ubuntu обошла Windows 10 по скорости работы
Дистрибутив Ubuntu обошел Windows 10 по скорости работы.
Авто
К 2022 году Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели
Mercedes-Benz разработал стратегию по расширению модельного ряда до 2022 года. Всего планируется появление 32 новинок.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Политика
Владимир Путин прилетел в Череповец
Футбол
Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч Кубка Испании
Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев не попал в заявку команды на матч четвертьфинала Кубка Испании против "Гранады", сообщает "Спорт-Экспресс".
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Технологии
Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок
Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет.