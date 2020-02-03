Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Банк России на 5 февраля понизил курс евро к рублю почти на 67 копеек до 70.1265 руб., курс доллара США - более чем на 47 копеек до 63.4342 руб

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Официальный курс евро на среду снизился до 70,13 рубля

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Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек

Газета.Ru05:23

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,45 рубля

ТАСС02:06

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 февраля в размере 63,4342 руб

Финмаркет05:13

Официальные курсы доллара и евро существенно снижены

Росбалт06:11

Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,91 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:30
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия вчера в 07:05
Происшествия

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 02:59
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Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 20:53
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Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
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Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Помимо жителей РФ, российские специалисты вывезут из китайского города Ухань и несколько граждан стран СНГ.
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Армия и оружие

Пленные террористы в Сирии рассказали о помощи Турции

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Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
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«Период холода» в отношениях Минска и Вашингтона окончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
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Социальные льготы для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны быть предложены единым пакетом.
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Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
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