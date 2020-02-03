Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
Политика
Лукашенко обвинил Москву в обмане с ценами на газ
При покупке «Белтрансгаза» Россия пообещала, что выведет Белоруссию на внутрироссийские цены.
Политика
Владимир Путин прилетел в Череповец
Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в череповецком аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой
Кабинет министров Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского разобрался с коммунальными платежами пенсионерки, которой посоветовали продать собаку для оплаты ЖКУ.
Происшествия
Во Франции убит чеченский блогер Имран Алиев
Общество
В Одессе снесли последний барельеф маршалу Жукову
Кино
Netflix начнёт съёмки сериала по Resident Evil в июне
В прошлом году ресурс Deadline сообщил, что сериал «Обитель зла» находится в разработке у Netflix.
Армия и оружие
«Панцирь» уничтожил летевший к российской базе Хмеймим беспилотник
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил малый беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря к российскому аэродрому Хмеймим в Сирии.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Происшествия
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике рака
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.
Общество
Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17
Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика
РФ эвакуирует из Уханя несколько граждан стран СНГ
Помимо жителей РФ, российские специалисты вывезут из китайского города Ухань и несколько граждан стран СНГ.
Экономика
Нафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над Газпромом
Компания Нафтогаз получит премиальные в размере 1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных Газпромом, за «победу» в Стокгольмском суде, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Армия и оружие
Пленные террористы в Сирии рассказали о помощи Турции
Турция спонсировала террористическую деятельность группировки «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) на территории Сирии.
Энергетика
«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину
Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Политика
Трамп победил на кокусах в Айове
Общество
Александр Емельяненко замечен в странном состоянии
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был запечатлён на камеру в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Политика
Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США
«Период холода» в отношениях Минска и Вашингтона окончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
Общество
В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы
Социальные льготы для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны быть предложены единым пакетом.
Киберспорт
Virtus.pro: «Сумма сделки с RodjER переоценена»
Ранее СЕО NAVI Евгений Золотарев заявил, что переход Никогосяна в Virtus.pro стал самым дорогим трансфером в истории Dota 2.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Общество
Китайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей
Как сообщает «Комсомольская правда», в Приморье огурцы стоят по 400 рублей за килограмм, вирус также взвинтил цены на помидоры: привезенные из Азербайджана овощи стоят по 700 рублей за килограмм.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Политика
В Иране к смертной казни приговорили предполагаемого агента ЦРУ
В Иране к смертной казни приговорен обвиняемый в шпионаже в пользу ЦРУ США Амир Рахимпур, сообщил официальный представитель судебных органов Ирана Голамхоссейн Эсмаили.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.