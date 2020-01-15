Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на среду вырос до 68,42 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 60,51 копейки - до 68,4213 рубля, курс доллара - на 46,66 копейки - до 61,414 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ опубликовал официальный курс доллара и евро на 16 января

9111.ru09:35

Валютная ипотека не вернется на рынок

Urbc.Ru06:19

ЦБ установил курс валют на 16 января

Телеканал 360°06:40

Официальный курс евро на четверг снизился до 68,37 рубля

РИА Новости04:49

Официальный курс евро опустился по отношению к рублю

РИАМО09:11

Рубль растёт к доллару

RT на русском02:03

Официальный курс евро снизился до 68,37 рубля

Газета.Ru05:22
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Политика

Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Госдума завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России.
Life.ru 11:55
Происшествия

Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

Обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, экстрадирован из Австрии в Россию.
ТАСС 07:53
Политика

США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.
Коммерсантъ 13:06
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv 07:27
Общество

Минфин одобрил появление в России частных судебных приставов

Отмечается, что на первом этапе частным приставам разрешат взыскивать долги в пользу юридических лиц, а ФССП сконцентрируется на обеспечении интересов физических лиц и государственных органов.
ТАСС 02:00
Кино

Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры

Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Piter.tv вчера в 14:46
Экономика

Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов.
Известия 11:27
Политика

Медведев и правительство РФ подали в отставку

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Маяк (г. Сосновый Бор) 08:32
Технологии

Samsung поможет сделать из упаковки телевизора кошачий домик

Компания Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package. Она позволяет владельцам техники сделать из неё предмет интерьера.
News.ru 03:47
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия 09:30
Космос

Внутри орбиты Венеры впервые нашли астероид

Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.
Индикатор вчера в 01:57
Политика

Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия»

"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".
Новые Известия 12:08
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни

РИА Новости 10:50
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Политика

Трамп ожидает полного оправдания по импичменту в Сенате

Президент США Дональд Трамп ожидает начала процедуры импичмента в Сенате и расчитывает на полное оправдание по выдвинутым против него обвинениям.
REGNUM 11:19
Наука

Заражение токсоплазмой снижает у мышей уровень тревожности

Газета DAILY 05:00
Происшествия

Пьяная жительница Воронежа швырнула ребёнка на лестницу поезда

REGNUM вчера в 04:52
Политика

Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко

Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Российская газета 10:25
Армия и оружие

Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
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Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform 13:07
Происшествия

В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк

"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 13:40
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Наука

Археологи объяснили поворот неолитических зданий против часовой стрелки

Регулярные неолитические поселения Центральной и Восточной Европы возводились по строгим линиям, которые неизменно отклонялись против часовой стрелки.
Naked Science 13 января в 01:32
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета после послания Путина

У Государственного совета после предложений президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию, появится статус.
Известия 12:20
Политика

Медведев лишился кресла премьера из-за неисполнения майского указа

Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
Русская Планета 13:00
Общество

Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» в истории

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал Telegram-каналу Life Shot, что считает озвученное президентом послание Федеральному Собранию «самым дорогим».
Московский Комсомолец 06:12
Общество

Гидрометцентр перечислил попавшие в зону аномального тепла регионы

По словам специалиста, в зоне аномального тепла окажутся все регионы Центральной России, Москва и Повольжье.
Профиль 06:14
Происшествия

Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ

В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Московский Комсомолец 06:56
Футбол

Месси назвал самого трудного опекуна в своей карьере

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал самого трудного опекуна, с которым он сталкивался на футбольном поле во время карьеры.
Sport24.ru 04:37
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