Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на среду вырос до 68,42 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 60,51 копейки - до 68,4213 рубля, курс доллара - на 46,66 копейки - до 61,414 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика
Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Госдума завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
Обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, экстрадирован из Австрии в Россию.
Политика
США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Общество
Минфин одобрил появление в России частных судебных приставов
Отмечается, что на первом этапе частным приставам разрешат взыскивать долги в пользу юридических лиц, а ФССП сконцентрируется на обеспечении интересов физических лиц и государственных органов.
Кино
Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры
Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Экономика
Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов.
Политика
Медведев и правительство РФ подали в отставку
Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Технологии
Samsung поможет сделать из упаковки телевизора кошачий домик
Компания Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package. Она позволяет владельцам техники сделать из неё предмет интерьера.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Космос
Внутри орбиты Венеры впервые нашли астероид
Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.
Политика
Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия»
"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Трамп ожидает полного оправдания по импичменту в Сенате
Президент США Дональд Трамп ожидает начала процедуры импичмента в Сенате и расчитывает на полное оправдание по выдвинутым против него обвинениям.
Наука
Заражение токсоплазмой снижает у мышей уровень тревожности
Происшествия
Пьяная жительница Воронежа швырнула ребёнка на лестницу поезда
Политика
Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко
Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Происшествия
В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк
"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Наука
Археологи объяснили поворот неолитических зданий против часовой стрелки
Регулярные неолитические поселения Центральной и Восточной Европы возводились по строгим линиям, которые неизменно отклонялись против часовой стрелки.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета после послания Путина
У Государственного совета после предложений президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию, появится статус.
Политика
Медведев лишился кресла премьера из-за неисполнения майского указа
Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
Общество
Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» в истории
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал Telegram-каналу Life Shot, что считает озвученное президентом послание Федеральному Собранию «самым дорогим».
Общество
Гидрометцентр перечислил попавшие в зону аномального тепла регионы
По словам специалиста, в зоне аномального тепла окажутся все регионы Центральной России, Москва и Повольжье.
Происшествия
Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ
В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Футбол
Месси назвал самого трудного опекуна в своей карьере
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал самого трудного опекуна, с которым он сталкивался на футбольном поле во время карьеры.