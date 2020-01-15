Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 60,51 копейки - до 68,4213 рубля, курс доллара - на 46,66 копейки - до 61,414 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду вырос до 68,42 рубля

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