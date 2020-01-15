Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 60,51 копейки - до 68,4213 рубля, курс доллара - на 46,66 копейки - до 61,414 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду вырос до 68,42 рубля

Политика Российское правительство ушло в отставку Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Транспорт Поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь начали курсировать через день Пассажирские поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь с 15 января начали ездить по этому маршруту через день, следует из расписания на сайте перевозчика по Крымскому мосту - компании "Гранд сервис экспресс".

Политика Зюганов поддержал отставку Правительства Коммунисты давно настаивали на смене курса и отставке Правительства, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в Госдуме.

Экономика ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году С 1 октября 2019 года российские банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тыс. рублей.

Политика Назван срок ввода в строй С-400 в Турции Турецкие военные специалисты заявили, что российские зенитные ракеты системы (ЗРС) С-400 будут введены в строй в апреле или мае 2020 года.

Биатлон Экхофф выиграла спринт в Рупольдинге На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершился женский спринт. Победу одержала норвежка Тирил Экхофф.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.