Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на среду вырос до 68,42 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 60,51 копейки - до 68,4213 рубля, курс доллара - на 46,66 копейки - до 61,414 рубля, следует из данных Банка России.
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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 61,43 рубля

Банки.ру03:58

Валютная ипотека не вернется на рынок

Urbc.Ru06:19

ЦБ установил курс валют на 16 января

Телеканал 360°06:40

ЦБ опубликовал официальный курс доллара и евро на 16 января

9111.ru09:35

Официальный курс евро на четверг снизился до 68,37 рубля

РИА Новости04:49

Официальный курс евро снизился до 68,37 рубля

Газета.Ru05:22

Рубль растёт к доллару

RT на русском02:03
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
Политика

Российское правительство ушло в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
РИА Новости 09:11
Энергетика

Беларусь направила запрос Казахстану на поставку нефти

Глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев заявил, что Беларусь направила Казахстану запрос на поставку нефти.
Дождь 03:10
Транспорт

Поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь начали курсировать через день

Пассажирские поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь с 15 января начали ездить по этому маршруту через день, следует из расписания на сайте перевозчика по Крымскому мосту - компании "Гранд сервис экспресс".
ТАСС 15:08
Политика

Зюганов поддержал отставку Правительства

Коммунисты давно настаивали на смене курса и отставке Правительства, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в Госдуме.
Парламентская газета 09:51
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета 12:12
Шоу-бизнес

Футболист Федор Смолов женится на юной внучке Ельцина

Журналисты узнали о готовящейся свадьбе футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова и юной внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
Росбалт вчера в 03:43
Экономика

ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году

С 1 октября 2019 года российские банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тыс. рублей.
ТАСС 09:12
Армия и оружие

Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
RT на русском 10:46
Политика

В Совфеде назвали достойной кандидатуру Мишустина на пост премьера РФ

Нынешний глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин является достойным кандидатом на пост премьер-министра страны.
Аргументы и Факты 13:31
Политика

Назван срок ввода в строй С-400 в Турции

Турецкие военные специалисты заявили, что российские зенитные ракеты системы (ЗРС) С-400 будут введены в строй в апреле или мае 2020 года.
Газета.Ru 12:10
Кино

Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры

Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Piter.tv вчера в 14:46
Биатлон

Экхофф выиграла спринт в Рупольдинге

На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершился женский спринт. Победу одержала норвежка Тирил Экхофф.
Спорт-Экспресс 09:32
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Политика

Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 14:37
Происшествия

Число жертв взрыва на испанском химзаводе выросло до трех

Национальная служба новостей 14:38
Общество

В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья

Взгляд.ру вчера в 07:29
Авто

АвтоВАЗ запустил продажи обновленной Lada 4x4

Цены на автомобиль начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня 00:59
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 проиграл OnePlus 8 Pro еще до анонса

Samsung Galaxy S20 представят 11 февраля, а OnePlus 8 Pro должны анонсировать в мае-июне этого года.
iXBT.com 05:09
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском 04:23
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Политика

Путин объявил о новых требованиях к кандидатам в президенты России

Во время Послания Федеральному собрания Путин подчеркнул, что кандидат в президенты России должен прожить на территории страны не менее 25 лет.
Sputnik Таджикистан 05:12
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 13:54
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Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытках переписать историю.
РИА Новости 15:05
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Футбол

«Севилья» претендует на Зе Луиша

Форвард «Порту» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Севилье», сообщает A Bola.
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Спохватились, но поздно: китайский веслонос больше не с нами

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Четырехмесячная Аня Новожилова из Екатеринбурга нуждается в помощи

Время Пресс вчера в 00:44
Политика

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Вести.Ru 14:28
Как работают Яндекс.Новости?
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