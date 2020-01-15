Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на среду вырос до 68,42 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 60,51 копейки - до 68,4213 рубля, курс доллара - на 46,66 копейки - до 61,414 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
Политика
Российское правительство ушло в отставку
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Энергетика
Беларусь направила запрос Казахстану на поставку нефти
Глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев заявил, что Беларусь направила Казахстану запрос на поставку нефти.
Транспорт
Поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь начали курсировать через день
Пассажирские поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь с 15 января начали ездить по этому маршруту через день, следует из расписания на сайте перевозчика по Крымскому мосту - компании "Гранд сервис экспресс".
Политика
Зюганов поддержал отставку Правительства
Коммунисты давно настаивали на смене курса и отставке Правительства, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в Госдуме.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Шоу-бизнес
Футболист Федор Смолов женится на юной внучке Ельцина
Журналисты узнали о готовящейся свадьбе футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова и юной внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
Экономика
ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году
С 1 октября 2019 года российские банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тыс. рублей.
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Политика
В Совфеде назвали достойной кандидатуру Мишустина на пост премьера РФ
Нынешний глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин является достойным кандидатом на пост премьер-министра страны.
Политика
Назван срок ввода в строй С-400 в Турции
Турецкие военные специалисты заявили, что российские зенитные ракеты системы (ЗРС) С-400 будут введены в строй в апреле или мае 2020 года.
Кино
Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры
Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Биатлон
Экхофф выиграла спринт в Рупольдинге
На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершился женский спринт. Победу одержала норвежка Тирил Экхофф.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Политика
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
Происшествия
Число жертв взрыва на испанском химзаводе выросло до трех
Общество
В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи обновленной Lada 4x4
Цены на автомобиль начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 проиграл OnePlus 8 Pro еще до анонса
Samsung Galaxy S20 представят 11 февраля, а OnePlus 8 Pro должны анонсировать в мае-июне этого года.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Политика
Путин объявил о новых требованиях к кандидатам в президенты России
Во время Послания Федеральному собрания Путин подчеркнул, что кандидат в президенты России должен прожить на территории страны не менее 25 лет.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытках переписать историю.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Футбол
«Севилья» претендует на Зе Луиша
Форвард «Порту» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Севилье», сообщает A Bola.
Здоровье