Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 32 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,76 копейки - до 68,2082 рубля, курс доллара снизился на 6,79 копейки - до 61,4654 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 22:46, Ашберн
Политика
Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Биатлон
Сборная Украины огласила состав на этап Кубка мира в Поклюке
Тренерский штаб сборной Украины огласил состав команды на шестой этап Кубка мира по биатлону, который стартует в Поклюке (Словения) завтра, 23 января, сообщает Biathlon.com.ua.
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Политика
Политолог оценил итоги конференции по Ливии в Берлине
В конференции в Берлине приняли участие Помпео, Путин, Макрон, Меркель, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и ряд других политиков, включая стороны конфликта.
Происшествия
Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев
Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
Общество
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
Происшествия
Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Общество
Названы провоцирующие онкологию привычки
Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Общество
Россияне назвали загрязнение природы угрозой страшнее терроризма
Наиболее опасная из угроз, с которыми человечество сталкивается в XXI веке, — это загрязнение окружающей среды, считают россияне.
Политика
Совет Федерации утвердил Краснова на посту генпрокурора РФ
Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность генпрокурора РФ, он уже принял присягу.
Политика
Россия и Израиль подписали договор об усыновлении
Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Авто
Стартовали продажи бюджетного седана Hyundai Aura
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил новый субкомпактный седан Aura.
Армия и оружие
Киев прикрыл сдачу аэропорта Донецку отправленными на убой «киборгами»
Хотя для Киева никакого военного значения донецкий аэропорт фактически не имел.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова помирилась с восточным бизнесменом
Скажете странно, если бы не было так жизненно, ведь еще не остыла Сеть от бурных разоблачений подноготной обоими возлюбленными, как Евгения Феофилактова уже поздравляет с днем рождения Гиагиа, называя его, «мой дорогой Лев!» в личном блоге.
Экономика
Объем ввоза санкционной продукции в Россию резко сократился
Глава ФТС Владимир Булавин в интервью "Российской газете" сообщил, что в 2015 г. данный показатель составлял около 20 тыс. тонн, при этом в прошлом году ФТС зафиксировала попытки ввезти в РФ санкционную продукцию в объеме 4 тыс. тонн.
Культура
Екатерина Четошникова ответила на нападки в адрес Молодежного правительства
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда
Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Армия и оружие
В ДНР оценили заявление главы Минобороны Украины о полном отводе сил
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявление главы Минобороны Украины Андрея Загороднюка о причинах отказа Киева от полного разведения сил в Донбассе.
Футбол
Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом»
Бывший хавбек красно-белых Джано Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом». Финансовые условия сделки пока не сообщаются.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Общество
Синоптики пообещали «розовый» февраль в России
Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Политика
Назначен новый глава Пенсионного фонда России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на должность председателя правления.
Экономика
«Обскому СПГ» вставят иностранную турбину
За заказ борются Siemens и Baker Hughes Импортозамещение буксует в газовой отрасли: несмотря на планы построить новый завод по сжижению газа «Обский СПГ» исключительно на базе российского ключевого оборудования, НОВАТЭК закажет для него иностранные турбины.