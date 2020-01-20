Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 32 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,76 копейки - до 68,2082 рубля, курс доллара снизился на 6,79 копейки - до 61,4654 рубля, следует из данных Банка России.
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Россияне назвали загрязнение природы угрозой страшнее терроризма

Наиболее опасная из угроз, с которыми человечество сталкивается в XXI веке, — это загрязнение окружающей среды, считают россияне.
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