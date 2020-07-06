Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро вырос почти на 91 копейку

Телеканал 360°08:29

Официальный курс евро достиг 81,47 рубля

Газета.Ru07:06

Курсы валют ЦБ РФ на 7 июля: 72,1719 руб/доллар США и 81,4676 руб/евро

SIA.ru07:00

Центробанк второй день добавляет по рублю в курсы евро и доллара

Фонтанка.Ру07:39

ЦБ РФ повысил курс доллара на 8 июля до 72,17 руб

ТАСС06:50

Официальный курс доллара пробил вверх отметку в 72 рубля, евро — превысил 81

Росбалт07:42

Курс рубля на 4 июля 2020: за доллар 71,39, а за евро 80,26

Комсомольская правда04 июля в 01:38
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Общество

Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
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Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

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Газета.Ru 13:18
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Общество

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:49
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Google выпустила два обновления Android

Компания Google выпустила два обновления операционных системы Android.
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Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в Москве.
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Футбол

Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из «Спартака»

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Газета.Ru 09:18
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Общество

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 15:21
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Шоу-бизнес

Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской

Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 07:17
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Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 12:48
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Футбол

«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России

РБК 14:05
Общество

Журналист Леонид Парфенов покинул Россию

Как сообщает РЕН-ТВ, российский журналист и его жена Елена Чекалова покинули Россию 2 июля рейсом Москва – Франкфурт-на-Майне.
Sunmag.me 07:41
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Общество

ООН спрогнозировала рост крайней нищеты из-за пандемии

В докладе Организации объединенных наций о влиянии коронавируса на выполнение Целей устойчивого развития сообщается, что около 71 миллиона жителей Земли окажутся в условиях крайней нищеты из-за пандемии, передает РИА Новости.
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Футбол

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на 3-е место в АПЛ

«Челси», набрав 60 очков, вышел на третье место в АПЛ. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте.
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Тост: Квят проявил нетерпеливость и заплатил за это, но он был быстр

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Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
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Игры

Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля

Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
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Общество

Президент Бразилии сообщил, что болен коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.
Вести.Ru 11:52
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Экономика

В Петербурге инвестируют почти 1 млрд рублей в два новых производства

В особой экономической зоне "Санкт-Петербург" разместятся два новых производства с объёмом инвестиций 880 млн рублей.
DP.RU 09:14
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Политика

ПА ОБСЕ не пришлет наблюдателей на выборы президента Беларуси

Список международных наблюдателей, которые готовы участвовать в выборах президента Беларуси, назначенных на 9 августа, пока окончательно не составлен, уточнил 7 июля председатель постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных.
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
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Политика

Трамп направил в Конгресс уведомление о выходе США из ВОЗ

Вашингтон, 7 июля 2020, 21:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Баржа для строительства «Северного потока-2» вышла из порта

Российская баржа "Фортуна", способная достроить "Северный поток-2", вышла из немецкого порта базирования Мукран.
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Космос

Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»

С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
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Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» в чемпионате России по футболу

Самарские "Крылья Советов" обыграли тульский "Арсенал" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
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Экономика

Гордеев договорился с банком «Траст» по урегулированию претензий

Банк непрофильных активов «Траст», принадлежащий Центральному банку, заключил с владельцем крупнейшего застройщика в России ‒ группы ПИК ‒ Сергеем Гордеевым предварительное соглашение об урегулировании всей суммы претензий, сообщил представитель ПИК.
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Джонни Депп и Эмбер Хёрд встретились в суде

Начинается процесс по делу голливудского актера Джонни Деппа — он обвинил британскую газету Sun, написавшую об избиении Эмбер Хёрд, в клевете.
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В России возрождается уникальный проект, в котором участвовали обнинские школьники

Образовательная космическая программа предусматривает разработку и запуск мини-спутника на низкую околоземную орбиту высотой в 600-800 км. Вес спутника не будет превышать 5 кг.
Обнинск.Name 09:59
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