Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 15:55, Ашберн
Общество
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:03
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:49
Гаджеты
Google выпустила два обновления Android
Компания Google выпустила два обновления операционных системы Android.
Деловое.ТВ 14:15
Футбол
Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве
Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в Москве.
Коммерсантъ 12:51
Футбол
Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из клуба.
Газета.Ru 09:18
Общество
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 15:21
Шоу-бизнес
Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской
Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 07:17
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 12:48
Общество
Журналист Леонид Парфенов покинул Россию
Как сообщает РЕН-ТВ, российский журналист и его жена Елена Чекалова покинули Россию 2 июля рейсом Москва – Франкфурт-на-Майне.
Sunmag.me 07:41
Общество
ООН спрогнозировала рост крайней нищеты из-за пандемии
В докладе Организации объединенных наций о влиянии коронавируса на выполнение Целей устойчивого развития сообщается, что около 71 миллиона жителей Земли окажутся в условиях крайней нищеты из-за пандемии, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 15:35
Футбол
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на 3-е место в АПЛ
«Челси», набрав 60 очков, вышел на третье место в АПЛ. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте.
Чемпионат 14:56
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Игры
Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля
Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
Деловое.ТВ вчера в 11:05
Общество
Президент Бразилии сообщил, что болен коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.
Вести.Ru 11:52
Экономика
В Петербурге инвестируют почти 1 млрд рублей в два новых производства
В особой экономической зоне "Санкт-Петербург" разместятся два новых производства с объёмом инвестиций 880 млн рублей.
DP.RU 09:14
Политика
ПА ОБСЕ не пришлет наблюдателей на выборы президента Беларуси
Список международных наблюдателей, которые готовы участвовать в выборах президента Беларуси, назначенных на 9 августа, пока окончательно не составлен, уточнил 7 июля председатель постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных.
Российская газета 10:32
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Политика
Трамп направил в Конгресс уведомление о выходе США из ВОЗ
Вашингтон, 7 июля 2020, 21:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 14:36
Общество
Баржа для строительства «Северного потока-2» вышла из порта
Российская баржа "Фортуна", способная достроить "Северный поток-2", вышла из немецкого порта базирования Мукран.
Российская газета 13:48
Космос
Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»
С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
Газета.Ru 04 июля в 20:56
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» в чемпионате России по футболу
Самарские "Крылья Советов" обыграли тульский "Арсенал" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 15:40
Экономика
Гордеев договорился с банком «Траст» по урегулированию претензий
Банк непрофильных активов «Траст», принадлежащий Центральному банку, заключил с владельцем крупнейшего застройщика в России ‒ группы ПИК ‒ Сергеем Гордеевым предварительное соглашение об урегулировании всей суммы претензий, сообщил представитель ПИК.
Ведомости 00:58
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд встретились в суде
Начинается процесс по делу голливудского актера Джонни Деппа — он обвинил британскую газету Sun, написавшую об избиении Эмбер Хёрд, в клевете.
НТВ 12:54
Космос
В России возрождается уникальный проект, в котором участвовали обнинские школьники
Образовательная космическая программа предусматривает разработку и запуск мини-спутника на низкую околоземную орбиту высотой в 600-800 км. Вес спутника не будет превышать 5 кг.
Обнинск.Name 09:59