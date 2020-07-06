Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.
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Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook
Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru 05:44
Общество
Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»
В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком".
Газета.Ru 17:16
Политика
ФСБ распространила видео задержания советника главы Роскосмоса
ФСБ России распространила видеозапись задержания по подозрению в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова возле его дома в Москве.
ТАСС 05:04
Происшествия
ФСБ задержала четырех вербовщиков террористов в Калининграде
Сотрудники управления ФСБ совместно с пограничниками задержали в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
Lenta.ru 16:36
Политика
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru 17:11
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Политика
США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 18:17
Политика
На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК 17:36
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Политика
КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке
Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
РИА Новости 10:25
Космос
NASA обнаружила более 80 недоработок в космическом корабле Starliner
В NASA обнаружили более 80 проблем, требующих доработки, в новом космическом корабле Starliner от компании Boeing.
РЕН ТВ 18:12
Происшествия
Пожар возник в пятизвездочной гостинице Radisson в Грузии
В грузинском регионе Кахетия загорелся пятизвездочный отель Radisson Collection.
Известия 17:48
Экономика
В Петербурге запускают два новых производства почти за 1 млрд рублей
Санкт-Петербург, 7 июля 2020, 15:20 — REGNUM Два новых производства запускают в петербургской особой экономической зоне с объемом инвестиций около 900 млн рублей.
REGNUM 08:20
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
Гаджеты
Google выпустила два обновления Android
Компания Google выпустила два обновления операционных системы Android.
Деловое.ТВ 14:15
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ
Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру вчера в 16:22
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 14:00
Спорт
Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта
Флойд Мейвезер В марте прошлого года бейсболист Майкл Траут подписал рекордный 12-летний контракт в истории бейсбола с клубом MLB "Лос-Анджелес Энджелс".
Финансовая газета 07:03
Футбол
Каррера может снова возглавить «Спартак»
МИР 24 10:05
Футбол
«Милан» обыграл «Ювентус» в Серии А
Газета.Ru 17:50
Политика
КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи.
РИА Новости 17:27
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Игры
Новую Test Drive могут показать на презентации Nacon Connect
Издатель Nacon опубликовал расписание презентации Nacon Connect, которая состоится 7 июля в 20:00 мск.
CyberSport.ru 04:49
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Хоккей
НХЛ и профсоюз игроков согласовали протоколы для возобновления сезона
Билл Дэйли, являющийся вице-комиссионером НХЛ, сообщил, что представителями организации и ассоциацией игроков было проведено обсуждение по поводу протокола, касающегося процесса возобновления сезона.
CT news вчера в 08:10
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем
Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками.
Evo-rus.com 09:15
Политика
Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве гражданина, который якобы был куратором руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Коммерсантъ 16:06