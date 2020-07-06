Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 10:48, Ашберн
Общество
Советник гендиректора «Роскосмоса» задержан по подозрению в госизмене
В Москве задержан советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов. Его подозревают в государственной измене.
Мойка78 04:07
Общество
Курьеры Delivery Club начали получать долги по зарплате
Курьеры Delivery Club, не получавшие зарплату от одного из логистических партнеров сервиса, начали получать выплаты, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.
ТАСС 10:34
Общество
Похолодание на 10 градусов и сильные ливни ожидаются в Крыму
«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением контрастного холодного фронта вечером 7 июля, 8 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», — сообщили в МЧС.
Аргументы и Факты - Крым 09:23
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok собрал миллион просмотров за один день
Клип российского певца Димы Билана, снятый во время карантина в стиле TikTok, всего за 24 часа просмотрели более миллиона человек.
Газета Metro 04:41
Шоу-бизнес
Мадонна позировала топлес на костылях
Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
WomanHit.ru 09:28
Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации
Минздрав России утвердил временные рекомендации организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба министерства.
Коммерсантъ 01:54
Общество
Москвичей предупредили о граде и смерче вечером во вторник
Вечером во вторник на территории Москвы пройдут ливни с грозами, также ожидается смерч и град, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РИАМО 04:32
Происшествия
На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
Возгорание произошло на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода, пожару присвоен второй уровень сложности, сообщает во вторник, 7 июля, пресс-служба ГУ МЧС Самарской области.
ТАСС 10:23
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:28
Общество
У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски
7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
МонаВиста 07:47
Финансы
Доллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится
Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма вчера в 10:59
Здоровье
Эксперты дали советы, как спастись от жары
РИА Новости 08:12
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Врач-проктолог и онколог Елена Смирнова назвала способ, как очистить кишечник и печень от шлаков и токсинов.
Live24 07:58
Гаджеты
Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE
Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 вчера в 04:04
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в вывозе животных из Шанхая
По словам представителя «Аэрофлота», на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
BFM.ru 10:32
Экономика
Кому будут давать новую субсидию. Постановление уже опубликовали
Субсидия для организаций и ИП, являющихся работодателями, составит 15 000 рублей (фиксированная сумма субсидии на первоначальные расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике коронавируса) и 6 500 рублей на каждого работника в мае 2020 года (сумма субсидии на текущие расходы на профилактику и дезинфекцию).
ИА Клерк.Ру вчера в 06:44
Автоспорт
Алексей Попов раскритиковал акцию с вставанием на колено
Российский комментатор Формулы 1 Алексей Попов поделился мнением об акции, которая прошла перед стартом Гран При Австрии.
Autosport.com.ru 03:46
Авто
Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля
С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем
Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками.
Evo-rus.com 09:15
Экономика
По 80 тысяч рублей на каждого. Россияне панически запасаются наличными
По данным ЦБ, наличная денежная масса неуклонно растет с марта месяца, когда она увеличилась на 700,9 млрд руб.
Капитал страны вчера в 01:05
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Политика
Курорты Болгарии просят власти ускорить прибытие туристов из России
Москва, 7 июля 2020, 15:38 — REGNUM В Болгарии курортные города ждут пересмотра властями ЕС списка граждан их стран, въезд которых приостановлен с 1 июля, в частности, России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 08:38
Происшествия
Двоих мужчин задержали за изнасилование двух жительниц Калининграда
Двух мужчин 22 и 26 лет задержали и поместили в следственный изолятор по обвинению в изнасиловании двух жительниц Калининграда в конце июня текущего года.
ТАСС 09:20
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Происшествия
Порывы ветра в Саратове сорвали крышу в Заводском районе
В Заводском районе порывы ветра сорвали крышу со строения на Орджоникидзе, 131.
Взгляд-инфо 09:10
Шоу-бизнес
Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской
Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 07:17