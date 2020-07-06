Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля

Общество Курьеры Delivery Club начали получать долги по зарплате Курьеры Delivery Club, не получавшие зарплату от одного из логистических партнеров сервиса, начали получать выплаты, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании. 404

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Шоу-бизнес Мадонна позировала топлес на костылях Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль. 2

Здоровье Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации Минздрав России утвердил временные рекомендации организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба министерства. 9

Общество Москвичей предупредили о граде и смерче вечером во вторник Вечером во вторник на территории Москвы пройдут ливни с грозами, также ожидается смерч и град, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 86

Происшествия На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар Возгорание произошло на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода, пожару присвоен второй уровень сложности, сообщает во вторник, 7 июля, пресс-служба ГУ МЧС Самарской области.

Общество У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски 7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия. 96

Общество У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета. 822

Гаджеты Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE. 11

Экономика Кому будут давать новую субсидию. Постановление уже опубликовали Субсидия для организаций и ИП, являющихся работодателями, составит 15 000 рублей (фиксированная сумма субсидии на первоначальные расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике коронавируса) и 6 500 рублей на каждого работника в мае 2020 года (сумма субсидии на текущие расходы на профилактику и дезинфекцию). 1

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Гаджеты Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками. 1

Политика Курорты Болгарии просят власти ускорить прибытие туристов из России Москва, 7 июля 2020, 15:38 — REGNUM В Болгарии курортные города ждут пересмотра властями ЕС списка граждан их стран, въезд которых приостановлен с 1 июля, в частности, России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). 4

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Происшествия Порывы ветра в Саратове сорвали крышу в Заводском районе В Заводском районе порывы ветра сорвали крышу со строения на Орджоникидзе, 131.