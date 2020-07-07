Финансы

РИА ТВОИ НовостиРИА ТВОИ НовостиОфициальный курс евро к рублю вырос до 81,47 рубля

МОСКВА, 07 июля 2020 г. РИА ТВОИ Новости Как сообщает финансово-аналитическое агентство ПРАЙМ на среду официальный курс евро вырос до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился до 72,1719 рубля.
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Официальный курс доллара США вырос на 83 коп., евро — на 91 коп

Urbc.Ruвчера в 06:55

Курсы доллара и евро на 8 июля

Банки.ру01:00

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 8 июля

9111.ruвчера в 08:02

Центробанк повысил официальный курс доллара до 72 рублей

Экономика сегоднявчера в 07:02

Официальный курс евро на четверг снизился до 80,41 рубля

ПРАЙМ05:49

Курсы валют на завтра. Доллар плюс 83 коп., евро — плюс 91 коп

ИА Клерк.Рувчера в 06:54

ЦБ РФ повысил курс доллара на 8 июля до 72,17 руб

ТАССвчера в 06:50
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Шоу-бизнес

Иван Телегин прятал имущество от Пелагеи и присвоил деньги

Территория новостей 05:24
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Культура

Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете

Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте.
RT на русском вчера в 07:13
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Гаджеты

Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ

Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру 06 июля в 16:22
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Общество

«Роскосмос» не уволил подозреваемого в госизмене журналиста Сафронова

Отвечая на вопрос, остается ли Сафронов работать в госкорпорации, Устименко сказал: «Сафронов является сотрудником «Роскосмоса», советником гендиректора».
РБК 05:41
Политика

СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»

Служба безопасности Украины задержала в Киеве «внештатного представителя спецслужб России», говорится в заявлении СБУ от 7 июля.
Известия 00:01
99
Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
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Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Политика

СПЧ затребует у Минздрава и МВД статистику по домашнему насилию

Москва, 8 июля 2020, 09:22 — REGNUM Статистика по домашнему насилию в период пандемии, имеющаяся у Минздрава России и МВД, должна быть предоставлена Совету при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
REGNUM 02:22
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

Слово и Дело 02:26
1,2K
Спорт

Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии

Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в возрасте 32 лет.
RT на русском 04:20
Политика

Глава ЦИК признала случаи понуждения к голосованию

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала информацию о случаях принуждения к голосованию по поправкам.
SM News 05:01
17
Политика

В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
943
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
260
Политика

Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев

Lenta.ru вчера в 23:29
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Шоу-бизнес

Рита Дакота обвинила Анастасию Приходько в фашизме

На днях певица Рита Дакота обрушилась с критикой на финалистку седьмого сезона шоу "Фабрика звёзд" Анастасию Приходько.
Paparazzi.ru 03:10
Кино

Джуд Лоу может сыграть в ремейке «Питера Пэна»

Британский актер Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в игровом ремейке "Питера Пэна" сообщает Variety со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 05:47
1
Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
241
Авто

Toyota запатентовала поворотники для автомобиля, который ездит боком

Новые поворотники разработаны для машины с колесами, способными поворачиваться на 90 градусов.
Evo-rus.com 02:24
Общество

Прокуратура запросила для главы карельского «Мемориала» 15 лет колонии

ИА Красная Весна вчера в 13:21
738
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
2,2K
Здоровье

Доктор Мясников опроверг некоторые устаревшие правила ЗОЖ

Доктор Мясников, являющийся не только действующим медиком, но и телеведущим, рассказал о тех правилах здорового образа жизни, которые давно себя изжили.
Discover24 05:29
18
Общество

Защита Сафронова отказалась давать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил в среду его адвокат Иван Павлов.
Взгляд.ру 04:02
2
Политика

МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что аресты российских журналистов похожи на кампанию против свободы прессы.
Ридус 03:41
16
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
144
Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
872
Общество

В России зафиксирована 42-градусная жара

Температура на юге России достигла 42 градусов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Погоды».
Lenta.ru 05:03
1
Футбол

Экс-президент «Локомотива» высказался об отставке Цорна

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мыслями об увольнении Томаса Цорна с поста генерального директора московского "Спартака", передает "ВсеПроСпорт".
Газета.Ru вчера в 19:20
Политика

Berliner Zeitung: Путин не позволит Западу унижать Россию

Президент России Владимир Путин в статье, посвященной Второй мировой войне, выявил актуальные проблемы современного мира и показал, что не позволит Западу унижать РФ, пишут немецкие журналисты в издании Berliner Zeitung.
Политика Сегодня 03:47
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