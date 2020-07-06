Финансы
КомпанияЦБ повысил курс евро на 7 июля до 80 рублей
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июля. Евро подорожал более чем на 1,3 рубля, говорится на официальном сайте регулятора. В частности, курс евро установлен на уровне 80,5581 рубля, что на 1,34 рубля больше, чем официальный курс от 4 июля.
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Кино
Роль Шарлиз Терон в приквеле «Безумного Макса» отдали другой актрисе
Российская газета вчера в 09:42
Общество
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за истекшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
ИА Крыминформ вчера в 04:04
Общество
На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса
Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
РИА Новости 04:48
Спорт
Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии
Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в возрасте 32 лет.
RT на русском 04:20
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
Общество
Зеленский прибыл в Донбасс из-за ситуации с лесными пожарами
«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе», — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUM 03:59
Здоровье
В Бурятии начался отлов грызунов из-за бубонной чумы в Монголии
Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
Коммерсантъ 02:25
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
ТАСС 03:32
Происшествия
В Перми журналиста задержали на пикете в поддержку Ивана Сафронова
Иван Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Полиция задержала более 20 человек.
Коммерсантъ 04:59
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 59 новых случаев коронавируса
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 6 июля выявлено 60 новых случаев коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 03:35
Шоу-бизнес
Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из «Папиных дочек»
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из сериала "Папины дочки" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 11:53
Здоровье
Россиян от новых вирусов из Китая предостерег доктор Мясников
Телеведущий, главврач столичной больницы №71 Александр Мясников предупредил зрителей о том, что из Китая в скором времени могут распространиться еще более страшные вирусы, чем та же бубонная чума.
Live24 00:51
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за полугодие снизилась на 24%
Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2020 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 24% и составила 337,5 млрд руб.
Коммерсантъ 04:08
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
Происшествия
Журналисту Азару снова грозит до 30 суток ареста за одиночный пикет
Соловьев отметил, что по этой статье Азара снову могут арестовать на срок до 30 суток.
Интерфакс 04:33
Футбол
Динамо – Ворскла: прогноз Галины Гальверсен на 8 июля 2020
Два последних матча команда проиграла.
BetOn 06 июля в 11:29
Политика
МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России
Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что аресты российских журналистов похожи на кампанию против свободы прессы.
Ридус 03:41
Политика
В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
Общество
Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам
Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США.
Ведомости вчера в 15:46
Общество
В России за сутки умерли 173 пациента с коронавирусом
После заражения коронавирусом в России за последние сутки умерли 173 человека, общее количество жертв эпидемии составило 10 667 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РБК 04:41
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
REGNUM вчера в 13:37
Общество
Суд Амстердама в очередной раз перенес процесс по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама в очередной раз перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте, на этот раз причиной стал отзыв одного из судей.
Газета.Ru 04:26
Общество
На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности
В Новороссийске пройдет торжественная литургия в храме святых Петра и Февронии.
Кубань 24 01:51
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Космос
Обнаружен редкий аномальный космический феномен
Lenta.ru вчера в 10:15
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Общество
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
Российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» уступает только ракете Илона Маска Falcon 9, однако превосходит по своим техническим характеристикам все остальные носители в мире.
Lenta.ru вчера в 23:34