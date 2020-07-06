Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июля. Евро подорожал более чем на 1,3 рубля, говорится на официальном сайте регулятора. В частности, курс евро установлен на уровне 80,5581 рубля, что на 1,34 рубля больше, чем официальный курс от 4 июля.

ЦБ повысил курс евро на 7 июля до 80 рублей

Спорт Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в возрасте 32 лет.

Политика Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. 528

Общество Зеленский прибыл в Донбасс из-за ситуации с лесными пожарами «Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Здоровье Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Происшествия В Перми журналиста задержали на пикете в поддержку Ивана Сафронова Иван Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Полиция задержала более 20 человек. 1

Шоу-бизнес Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из «Папиных дочек» Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из сериала "Папины дочки" Елизаветой Арзамасовой. 273

Здоровье Россиян от новых вирусов из Китая предостерег доктор Мясников Телеведущий, главврач столичной больницы №71 Александр Мясников предупредил зрителей о том, что из Китая в скором времени могут распространиться еще более страшные вирусы, чем та же бубонная чума. 30

Финансы Чистая прибыль Сбербанка за полугодие снизилась на 24% Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2020 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 24% и составила 337,5 млрд руб. 1

Происшествия Журналисту Азару снова грозит до 30 суток ареста за одиночный пикет Соловьев отметил, что по этой статье Азара снову могут арестовать на срок до 30 суток.

Общество Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США. 407

Общество В России за сутки умерли 173 пациента с коронавирусом После заражения коронавирусом в России за последние сутки умерли 173 человека, общее количество жертв эпидемии составило 10 667 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общество Суд Амстердама в очередной раз перенес процесс по скифскому золоту Апелляционный суд Амстердама в очередной раз перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте, на этот раз причиной стал отзыв одного из судей. 2