Финансы

КомпанияКомпанияЦБ повысил курс евро на 7 июля до 80 рублей

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июля. Евро подорожал более чем на 1,3 рубля, говорится на официальном сайте регулятора. В частности, курс евро установлен на уровне 80,5581 рубля, что на 1,34 рубля больше, чем официальный курс от 4 июля.
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ЦБ установил официальные курсы на среду

Бизнес журнал01:50

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 81,4676 руб

Финмаркет01:02

Центробанк второй день добавляет по рублю в курсы евро и доллара

Фонтанка.Рувчера в 07:39

Курсы валют на сегодня, 8 июля 2020 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 17:28

ЦБ РФ повысил курс доллара на 8 июля до 72,17 руб

ТАССвчера в 06:50

Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля

ПРАЙМвчера в 06:46

Курсы валют ЦБ РФ на 7 июля: 72,1719 руб/доллар США и 81,4676 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
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Кино

Роль Шарлиз Терон в приквеле «Безумного Макса» отдали другой актрисе

Российская газета вчера в 09:42
4
Общество

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за истекшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
ИА Крыминформ вчера в 04:04
12
Общество

На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса

Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
РИА Новости 04:48
2
Спорт

Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии

Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в возрасте 32 лет.
RT на русском 04:20
Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
528
Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
145
Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
47
Общество

Зеленский прибыл в Донбасс из-за ситуации с лесными пожарами

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе», — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUM 03:59
Здоровье

В Бурятии начался отлов грызунов из-за бубонной чумы в Монголии

Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
Коммерсантъ 02:25
2
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
ТАСС 03:32
Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

РБК 03:48
8
Происшествия

В Перми журналиста задержали на пикете в поддержку Ивана Сафронова

Иван Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Полиция задержала более 20 человек.
Коммерсантъ 04:59
1
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 59 новых случаев коронавируса

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 6 июля выявлено 60 новых случаев коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 03:35
2,3K
Шоу-бизнес

Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из «Папиных дочек»

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из сериала "Папины дочки" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 11:53
273
Здоровье

Россиян от новых вирусов из Китая предостерег доктор Мясников

Телеведущий, главврач столичной больницы №71 Александр Мясников предупредил зрителей о том, что из Китая в скором времени могут распространиться еще более страшные вирусы, чем та же бубонная чума.
Live24 00:51
30
Финансы

Чистая прибыль Сбербанка за полугодие снизилась на 24%

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2020 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 24% и составила 337,5 млрд руб.
Коммерсантъ 04:08
1
Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
434
Происшествия

Журналисту Азару снова грозит до 30 суток ареста за одиночный пикет

Соловьев отметил, что по этой статье Азара снову могут арестовать на срок до 30 суток.
Интерфакс 04:33
Футбол

Динамо – Ворскла: прогноз Галины Гальверсен на 8 июля 2020

Два последних матча команда проиграла.
BetOn 06 июля в 11:29
Политика

МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что аресты российских журналистов похожи на кампанию против свободы прессы.
Ридус 03:41
13
Политика

В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
628
Общество

Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам

Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США.
Ведомости вчера в 15:46
407
Общество

В России за сутки умерли 173 пациента с коронавирусом

После заражения коронавирусом в России за последние сутки умерли 173 человека, общее количество жертв эпидемии составило 10 667 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РБК 04:41
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM вчера в 13:37
1,1K
Общество

Суд Амстердама в очередной раз перенес процесс по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама в очередной раз перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте, на этот раз причиной стал отзыв одного из судей.
Газета.Ru 04:26
2
Общество

На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности

В Новороссийске пройдет торжественная литургия в храме святых Петра и Февронии.
Кубань 24 01:51
6
Автоспорт

Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Космос

Обнаружен редкий аномальный космический феномен

Lenta.ru вчера в 10:15
Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
413
Общество

«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска

Российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» уступает только ракете Илона Маска Falcon 9, однако превосходит по своим техническим характеристикам все остальные носители в мире.
Lenta.ru вчера в 23:34
12
Как работают Яндекс.Новости?
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