Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро достиг 81,47 рубля

Газета.Ru07:06

Официальный курс доллара пробил вверх отметку в 72 рубля, евро — превысил 81

Росбалт07:42

Курсы валют ЦБ РФ на 7 июля: 72,1719 руб/доллар США и 81,4676 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ повысил курс доллара на 8 июля до 72,17 руб

ТАСС06:50

Центробанк второй день добавляет по рублю в курсы евро и доллара

Фонтанка.Ру07:39

Курс евро к рублю вырос до максимума за два месяца

ГЛАС.RU04 июля в 04:55

Курс рубля на 4 июля 2020: за доллар 71,39, а за евро 80,26

Комсомольская правда04 июля в 01:38
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Общество

Рогозин: задержанный Сафронов не имел доступа к закрытой информации

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника Ивана Сафронова по обвинению в государственной измене.
ПолитРоссия 07:43
20
Происшествия

Автомобиль врезался в веранду ресторана на юге Москвы

ТАСС 08:19
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
Известия 08:27
Происшествия

Три человека утонули в Новосибирске, спасая из воды девочку

RT на русском 08:05
Экономика

В Петербурге вторичное жильё подорожало на 7,3%

Во вторник, 7 июля, стало известно, что в Петербурге во втором квартале 2020 года зафиксировали ажиотажный спрос на вторичное жильё.
Форпост Северо-Запад 04:09
1
Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч руб

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
РИА Новости 08:04
Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
38
Общество

В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными

В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
РИА Новости 08:24
12
Происшествия

В Вольске утонула 13-летняя девочка, еще одну успели спасти

Одну из пострадавших, 12-летнюю школьницу, удалось вытащить из воды живой.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:00
Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

BFM.ru вчера в 11:19
1,1K
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
1,6K
Технологии

Microsoft уберет из Windows 10 привычную функцию

При входе в раздел в последней сборке Windows 10 Build 20161 для разработчиков будет переадресация в приложение "Настройки".
Piter.tv 01:31
47
Энергетика

«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru вчера в 08:02
47
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
11
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области

Сотрудники УФСБ в Астраханской области задержали местного жителя, являющегося сторонником террористической организации "Исламское государство"*, который планировал совершить теракт в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по области.
РИА Новости 08:05
65
Общество

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Верхнепышминский городской суд в Свердловской области признал лишенного сана схимонаха Сергия (Романова) виновным по статье КоАП о распространении заведомо недостоверной общественной значимой информации.
Газета.Ru 07:09
331
Экономика

В США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва.
Lenta.ru 08:03
Игры

Моддер добавил в Dark Souls III автомат Калашникова

Моддер под ником Forsakensilver создал расширение для Dark Souls III, которое заменяет в игре арбалеты на современное огнестрельное оружие.
CyberSport.ru вчера в 22:36
1
Авто

Hyundai Creta стала самым популярным кроссовером в России

Корейская Hyundai Creta удержала лидерство в российском сегменте SUV даже по итогам полугодия: с января по июнь 2020 года было продано 29 554 таких кроссоверов, т. е. на 5075 меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 08:09
Общество

В Москве во вторник ожидаются смерч и град

Вечером во вторник, 7 июля, в Москве ожидаются ливни с грозами, смерчи и град.
Газета.Ru 06:40
43
Футбол

Семин: «Никакой логики в приглашении Николича в „Локомотив“ я не вижу»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин стал героем нового выпуска программы «Инсайдеры», в которой в числе прочего рассказал ведущему Нобелю Арустамяну о расставании с красно-зелеными и решении руководства железнодорожного клуба назначить главным тренером Марко Николича.
Sport24.ru 07:39
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Биатлон

Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными

Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными.
Общественное телевидение России вчера в 05:41
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
3,5K
Происшествия

ФСБ задержала семь членов террористической организации в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму трех главарей и 4 активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщается в пресс-службе ФСБ.
Mockva.ru 07:12
83
Экономика

Росстат перечислил регионы с самыми низкими ценами на жилье

Среди российских регионов с самыми высокими ценами на недвижимость традиционно первыми идут Москва (214,3 тыс. рублей за квадратный метр) и Санкт-Петербург (118,7 тыс. рублей).
Экономика сегодня 02:29
3
Футбол

Нападающий «Локомотива» Фарфан возобновил тренировки

Москва, 7 июля 2020, 15:16 — REGNUM Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан возобновил тренировки.
REGNUM 08:16
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
1,9K
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Общество

У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски

7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
МонаВиста 07:47
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