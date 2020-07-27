Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду вырос до 84,26 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 48,51 копейки — до 84,261 рубля, курс доллара увеличился на 33,46 копейки — до 71,9196 рубля, следует из данных Банка России.
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Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
Коммерсантъ 09:18
Политика
Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
Происшествия
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:06
Экономика
Около трети торговых центров в России закрыты из-за коронавируса
Около трети торговых центров в РФ остаются закрытыми из-за коронавируса.
ТАСС 08:49
Происшествия
На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Происшествия
В Москве однорукий охранник спас выпавшего из окна ребенка
РИА Новости 07:55
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Экономика
Доходы шведских компаний превзошли все ожидания
От телекоммуникационного гиганта Ericsson до производителя бытовой техники Electrolux, от банковской группы Handelsbanken до производителя замков Assa Abloy – шведские компании объявляют о доходах, которые значительно превышают ожидания рынка.
Ведомости вчера в 17:46
Единоборства
Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи
Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград ТВ»
Youtube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград ТВ» без возможности восстановления, сообщил интернет-канал на свой странице «Вконтакте».
Ведомости 06:16
Общество
Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах
В середине июня стало известно, что Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением о закрытии и консервации всех уже существующих мусоропроводов в жилых домах.
РБК 10:35
Политика
Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус COVID-19 «на ногах», без проявления симптомов заболевания.
Коммерсантъ 10:49
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
Общество
Большинство россиян отказалось от электронных трудовых книжек
56% работающих участников опроса не намерены отказываться от бумажного формата, 6% уже оформили электронную трудовую книжку и еще 29% планируют это сделать.
Дни.ру 07:07
Здоровье
Пациенток роддомов, заразившихся коронавирусом, выявили в Татарстане
В Татарстане зафиксированы случаи заражения коронавирусом у женщин, находящихся в роддомах.
Вечерняя Казань 09:40
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Политика
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
RT на русском 07:44
Интернет
«Яндекс» объяснил установку «Телемоста» на компьютерах пользователей
Москва, 28 июля 2020, 16:00 — REGNUM Недоумевающие пользователи «Яндекс.Диска» обнаружили, что на их персональных компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост».
REGNUM 09:00
Общество
На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля
Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Общество
Turkish Airlines собирается летать в Россию с 1 августа
RT на русском 10:25
Политика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК 09:55
Происшествия
Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
Армия и оружие
«Лучше, чем Калашников»: украинских силовиков вооружили новыми винтовками
Винтовка UAR-15 украинского производства Ngu.gov.ua Отмечается, что первую партию штурмовых винтовок UAR-15 украинского производства получили силовики в Харькове и испытали оружие на стрельбищах.
REGNUM вчера в 10:38