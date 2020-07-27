Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 48,51 копейки — до 84,261 рубля, курс доллара увеличился на 33,46 копейки — до 71,9196 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду вырос до 84,26 рубля

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