Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду вырос до 84,26 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 48,51 копейки — до 84,261 рубля, курс доллара увеличился на 33,46 копейки — до 71,9196 рубля, следует из данных Банка России.
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Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Общество
Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили
Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
Футбол
«Црвену Звезду» не устроило предложение «Спартака» по трансферу Дегенека
Белградская "Црвена Звезда" отклонила первое предложение московского "Спартака" по трансферу защитника Милоша Дегенека, сообщает B92.
Газета.Ru 03:24
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили беспилотник Израиля
Военное дело вчера в 05:29
Армия и оружие
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области
Польша побоялась размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, расположенном на расстоянии 80 километров от Калининградской области, и в Миньск-Мазовецком, находящемся недалеко от Белоруссии.
Lenta.ru 27 июля в 17:09
Происшествия
В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Политика
Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму
Коммерсантъ 03:05
Происшествия
Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
Российская газета вчера в 02:49
Футбол
Шатов покинул «Зенит» в связи с истечением срока контракта
Пресс-служба футбольного клуба "Зенит" сообщила о том, что команду в связи с истечением срока контракта покидает российский полузащитник Олег Шатов.
Вести.Ru 03:40
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
Коммерсантъ вчера в 09:18
Общество
Представительство Korean Air в Иркутске прекращает работу с 1 августа
С 1 августа в Иркутске прекращает свою работу представительство Korean Air. Об этом IRK.ru сообщил представитель авиакомпании.
Твой Иркутск 03:10
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста.
Известия вчера в 15:56
Здоровье
В Волгограде начальник госпиталя ветеранов рассказал о коронавирусе
Главный внештатный специалист, гериатр облкомздрава, начальник ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» Олег Кириллов 28 июля поделился информацией о течении COVID-19 у молодых и пожилых пациентов, объяснил большие погрешности при тестировании на коронавирус, а также отметил уникальность и опасность вызвавшей пандемию инфекции.
V1.ru вчера в 09:35
Экономика
Россияне припасли рекордно много денег
Россияне, которые из-за коронавируса лишились возможности тратить деньги, начали рекордными темпами запасать средства.
Lenta.ru 03:07
Общество
Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в Бюджетный кодекс разрабатывает Минфин, сообщали ранее «Ведомостям» в министерстве.
Ведомости вчера в 13:20
Общество
Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%
Заметнее всего вырос средний чек на пенал. Этот предмет в среднем покупают за 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года.
Российская газета 02:27
Политика
Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса
Позже, во время брифинга в Белом доме, Трамп заявил, что не понимает, почему видео были удалены, и заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса.
РБК вчера в 20:05
Футбол
Самарский губернатор проведет совещание по поводу «Крыльев Советов»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал комментарий по поводу ситуации, сложившейся с местным футбольным клубом "Крылья Советов".
SamRU.ru 00:09
Общество
FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.
ТАСС вчера в 19:08
Общество
Онищенко посоветовал россиянам повременить с зарубежными поездками
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не торопиться с заграничными поездками, несмотря на открытие международного сообщения.
Известия вчера в 16:02
Экономика
Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали на 2%
Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 82,1 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:20
Армия и оружие
Минобороны Финляндии заподозрило российские Су-27 в нарушении границы
Два российских истребителя Су-27, предположительно, нарушили воздушное пространство Финляндии.
РБК вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Жигунов рассказал о стрелявшем в него Аверине
Lenta.ru вчера в 19:20
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК вчера в 15:46
Экономика
В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском 27 июля в 08:56
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51