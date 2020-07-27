Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 48,51 копейки — до 84,261 рубля, курс доллара увеличился на 33,46 копейки — до 71,9196 рубля, следует из данных Банка России.

Общество Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя. 1,1K

Происшествия Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа. 189

Армия и оружие Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области Польша побоялась размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, расположенном на расстоянии 80 километров от Калининградской области, и в Миньск-Мазовецком, находящемся недалеко от Белоруссии. 48

Футбол Шатов покинул «Зенит» в связи с истечением срока контракта Пресс-служба футбольного клуба "Зенит" сообщила о том, что команду в связи с истечением срока контракта покидает российский полузащитник Олег Шатов.

Футбол «Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста. 6

Здоровье В Волгограде начальник госпиталя ветеранов рассказал о коронавирусе Главный внештатный специалист, гериатр облкомздрава, начальник ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» Олег Кириллов 28 июля поделился информацией о течении COVID-19 у молодых и пожилых пациентов, объяснил большие погрешности при тестировании на коронавирус, а также отметил уникальность и опасность вызвавшей пандемию инфекции. 15

Экономика Россияне припасли рекордно много денег Россияне, которые из-за коронавируса лишились возможности тратить деньги, начали рекордными темпами запасать средства. 7

Общество Средний чек на набор первоклассника вырос на 55% Заметнее всего вырос средний чек на пенал. Этот предмет в среднем покупают за 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года. 104

Политика Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса Позже, во время брифинга в Белом доме, Трамп заявил, что не понимает, почему видео были удалены, и заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса. 9

Общество FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу. 295

Общество Онищенко посоветовал россиянам повременить с зарубежными поездками Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не торопиться с заграничными поездками, несмотря на открытие международного сообщения. 6

Экономика Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали на 2% Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 82,1 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.