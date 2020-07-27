Финансы
ТАССЦБ повысил на 29 июля курс доллара до 71,92 рубля
Банк России установил на 29 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 71,9196 рубля, что на 33,46 копейки выше предыдущего показателя.
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Авто
Volkswagen в США выплатил $9,8 млрд компенсаций по «дизельгейту»
Берлин, 29 июля 2020, 09:33 — REGNUM Немецкий автоконцерн Volkswagen в США выплатил своим клиентам $9,8 млрд в качестве компенсаций по делу о манипуляциях данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машинах автопроизводителя.
REGNUM 02:33
Космос
Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне
Evo-rus.com 27 июля в 07:53
Политика
Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter внесение в Госдуму законопроекта, который предлагает расширить применение экономических санкций.
РИА Новости 00:03
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл признался, что не гордится тем, кем стала его дочь
Отец супруги британского принца Гарри, бывшей американской актрисы Меган Маркл, который уже давно не общался с представителями прессы, на днях признался, что не гордится тем, кем стала его дочь.
Аргументы недели вчера в 15:56
Происшествия
Адвокат заявил об отказе Ефремова от признания вины в материалах дела
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле об аварии с участием актёра Михаила Ефремова, заявил, что в материалах уголовного дела содержится отказ артиста от признания вины.
RT на русском 05:11
Финансы
Рубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов
Рубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов в среду, 29 июля. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:08
Происшествия
Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие
Как сообщили в ведомстве, расстрелявшие правоохранителя преступники похитили его табельное оружие.
Российская газета 02:44
Общество
Жена Артема Чайки заявила о разводе и угрозах отобрать у нее детей
Жена Артема Чайки - старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки - попросила мужа вернуть паспорт и получить развод.
Русская Планета 03:54
Шоу-бизнес
Жигунов рассказал о стрелявшем в него Аверине
Lenta.ru вчера в 19:20
Общество
Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%
"Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении.
ТАСС 04:42
Футбол
«Зенит» объявил об уходе футболиста Смольникова
ТАСС Спорт 04:24
Экономика
Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Известия 02:23
Гаджеты
Квартальный отчёт AMD: выручка выросла на 26 %, по итогам года она увеличится на 32 %
Источник изображения: AMD Выручка во втором квартале увеличилась на 26 % в годовом сравнении, AMD склонна благодарить за это высокий спрос на клиентские и серверные процессоры.
3DNews 01:05
Политика
Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
Общество
Производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 года
Промышленное производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 или в начале 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназа Иматдинова.
Москва 24 04:34
Политика
Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Политика
Названы готовые принять российских туристов страны Евросоюза
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны Евросоюза, которые готовы принять российских туристов в ближайшее время.
Газета.Ru 03:57
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Недавно представители ВМС США выразили свои претензии по ледоколу "Иван Папанин" и тому факту, что на его борту размещены крылатые ракеты "Калибр".
Актуальные Новости вчера в 07:07
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Общество
Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС
Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Футбол
«Милан» пытался включить Родригеса в сделку по трансферу Миранчука
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, "россонери" хотели включить в сделку защитника Рикардо Родригеса, выступавшего с зимы этого года в ПСВ на правах аренды.
Soccer.ru 04:11
Общество
Минюст предложил ввести конфискацию «серых» доходов чиновников
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться энтеровирусной инфекцией
Роспотребнадзор подготовил рекомендации, как не заразиться энтеровирусной инфекцией.
Невские Новости 00:15
Политика
Супруга Цепкало рассказала, почему ее муж сбежал в РФ, а не на Украину
Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника рассказала, почему оппозиционер принял решение уехать в Россию.
Украина.ру 05:21
Общество
Разработку российской вакцины сравнили с запуском первого спутника
Разработка российской вакцины от коронавируса сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли Советским Союзом, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 00:00