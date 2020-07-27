Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс евро на среду вырос до 84,26 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 48,51 копейки — до 84,261 рубля, курс доллара увеличился на 33,46 копейки — до 71,9196 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс доллара вырос на 34 копейки, евро — на 49

Банки.рувчера в 06:00

ЦБ повысил на 29 июля курс доллара до 71,92 рубля

ТАССвчера в 06:10

Официальный курс евро на среду вырос до 84,26 рубля

ПРАЙМвчера в 06:08

Официальные курсы доллара и евро ощутимо повышены

Росбалтвчера в 07:11

Курсы валют на сегодня, 28 июля 2020 года

СаратовБизнесКонсалтинг27 июля в 17:29

Официальный курс евро вырос до 83,78 рубля

Газета.Ru27 июля в 07:47

Официальный курс евро вырос до 83,1 рубля

RuNews24.ru26 июля в 05:12
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

Известия 00:19
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Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ вчера в 06:34
1,1K
Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com вчера в 04:29
42
Кино

Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Piter.tv вчера в 02:43
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Политика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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Футбол

Клопп получил приз имени Фергюсона как лучший тренер сезона АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим в АПЛ по итогам сезона-2019/20.
Бомбардир.ру 27 июля в 15:41
Происшествия

Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru вчера в 09:42
429
Общество

Глава ДИТ спрогнозировал рост заболевших COVID без «Соцмониторинга»

Власти попросили россиян, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана и др. стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней и сообщать о своем возвращении в Москву по горячей линии.
РБК 00:31
1
Здоровье

Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку

Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 27 июля в 06:43
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Общество

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости вчера в 17:59
189
Общество

Петицию о новой выплате на детей подписали 140 тыс. россиян

ToDay News Ufa 26 июля в 16:20
78
Политика

В Комсомольске заложили МРК «Павловск» для Тихоокеанского флота

На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль "Павловск" - носитель комплекса крылатых ракет "Калибр-НК".
Российская газета вчера в 23:59
Политика

Дегтярев рассказал о ситуации с демонстрантами в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что после разговора с ним митингующие стали успокаиваться, и отметил готовность впредь продолжать линию открытости в общении с людьми.
Известия 00:35
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Технологии

Google соединит США, Великобританию и Испанию новым сетевым кабелем

В корпорации заявили, что внедряют в сеть кабелей передовые технологии. Таким образом, значительно обновятся старые действующие линии.
Evo-rus.com вчера в 09:40
2
Космос

Астрономы ESA определили источник радиоволн из глубин Вселенной

Астрономы впервые проследили связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками, природа происхождения которых достоверно не установлена.
Экономика сегодня вчера в 23:25
Футбол

Роналду — лидер по количеству голов с пенальти за последние 20 лет

По данным Transfermarkt, за последние двадцать лет Криштиану Роналду является лидером по количеству голов с пенальти среди игроков из топ-5 европейских чемпионатов.
Матч ТВ вчера в 20:08
Общество

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

РБК вчера в 11:09
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 27 июля в 18:46
1,6K
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru 27 июля в 06:55
618
Общество

Россия до 15 августа одобрит использование вакцины против коронавируса

Россия будет первой страной в мире, которая одобрит вакцину против коронавируса.
Ведомости вчера в 22:57
Политика

Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе

Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Крыму в честь дня ВМФ, об этом сообщает "Укринформ".
РИА Новости вчера в 21:47
99
Игры

Cuphead выйдет на PlayStation 4

CyberSport.ru вчера в 11:55
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Происшествия

В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Lenta.ru вчера в 06:37
395
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,6K
Происшествия

Пожаловавшаяся на усталость школьница умерла во сне от коронавируса

Девятилетняя американка Кимора Линум умерла во сне от коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:42
Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
340
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news вчера в 14:15
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Общество

На стройку дамбы в Комсомольске-на-Амуре вышел новый подрядчик

РИА Новости 00:50
Политика

Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
346
Общество

Власти Саратовской области ужесточат масочный режим

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что в регионе необходимо ужесточить масочный режим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:24
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