Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду вырос до 84,26 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 48,51 копейки — до 84,261 рубля, курс доллара увеличился на 33,46 копейки — до 71,9196 рубля, следует из данных Банка России.
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Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
Армия и оружие
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
Общество
Гейтс назвал неэффективной систему тестирования на коронавирус в США
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал неэффективной американскую систему по выявлению заразившихся коронавирусом.
Российская газета 17:50
Футбол
Стали известны детали контракта Гайча с ЦСКА
Сумма отступных за потенциального новичка красно-синих составит €30 млн.
Газета.Ru 16:35
Политика
Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе
Бывший депутат украинской Рады Спиридон Килинкаров заявил, что у Киева есть только один способ добиться мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 14:04
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
SpeedMe 03:40
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
RT на русском 06:26
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
Общество
Онищенко посоветовал россиянам повременить с зарубежными поездками
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не торопиться с заграничными поездками, несмотря на открытие международного сообщения.
Известия 16:02
Технологии
Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM 18:04
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Культура
Миланский театр Ла Скала потерял 23 млн евро из-за пандемии
4 сентября артисты Ла Скала исполнят в Миланском соборе «Реквием» Верди.
Говорит Москва вчера в 09:59
Футбол
«Интер» обыграл «Наполи» и вернулся на второе место в Серии А
Миланский клуб вышел на второе место в таблице Серии А. «Интер» за тур до окончания чемпионата на одно очко опережает «Аталанту».
LiveSport.ru 17:51
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 18:51
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста вчера в 07:50
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 09:42
Технологии
Microsoft обновит дизайн меню «Пуск» для Windows 10 до конца ноября
Обновленный дизайн меню Пуск для операционной системы (ОС) Windows 10 компании Microsoft станет доступен для пользователей уже в ноябре этого года.
NewInform 19:34
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
Российская газета 14:53
Хоккей
Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура»
Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.
КП - Хабаровск 08:12
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Общество
Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей
Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
ТАСС 12:48
Киберспорт
Kyivstoner был забанен на Twitch
Альберт Васильев на своем канале освещает Dota 2, CS:GO и GTA 5, в среднем его смотрит около одной тысячи зрителей.
Vprognoze.ru 18:18
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Кино
Universal заключила беспрецедентный контракт с AMC Theatres
Киностудия Universal и крупнейшая сеть кинотеатров Северной Америки AMC Theatres заключили беспрецедентное соглашение, суть которого сводится к сокращению прокатного окна до 17 дней.
Kinonews.ru 17:37
Футбол
Как сборная СССР в первый и последний раз завоевала медали чемпионата мира по футболу
В 1966 году сборная СССР впервые завоевала медали чемпионата мира по футболу.
RT на русском 08:54
Общество
Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа
Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 14:13