Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду вырос до 84,26 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 48,51 копейки — до 84,261 рубля, курс доллара увеличился на 33,46 копейки — до 71,9196 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика
Стремление Украины в НАТО выведет Польшу к Черному морю
«Треугольник» послужит «поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей».
Взгляд.ру 13:00
Авто
В России заметили Skoda Octavia нового поколения
Можно предположить, что новая модель проходит дорожные тесты перед сертификацией в Российской Федерации.
Car.ru вчера в 06:47
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news 14:15
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Политика
Президент Йемена назначил нового губернатора Адена
Решение о назначении нового губернатора Адена было принято на фоне заявлений Саудовской Аравии о согласии совета и центрального правительства Йемена на выполнение предложенного ею нового механизма по реализации заключенного в прошлом году Эр-Риядского соглашения о примирении между сепаратистами и властями.
РИА Новости 21:05
Футбол
Сумма отступных в контракте Адольфо Гайча с ЦСКА составит € 30 млн
По информации источника, в контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.
Чемпионат 19:34
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
Футбол
ЧФР — «Ботошани»: кто одержит победу?
ЧФР и «Ботошани» сыграют 28 июля, предлагаем прочитать наш прогноз.
Все про Спорт ру вчера в 10:00
Политика
Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи
"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 19:56
Политика
В Совфеде оправдали запрет статьи Путина в Китае
Сенатор и китаист в эфире НСН рассказали, с чем может быть связан запрет Пекином статьи Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».
Национальная служба новостей 12:27
Футбол
«Зенит» делает шаг в сторону «Манчестер Сити». Семак хочет получать больше выгоды от фланговой игры
Ну а «Зенит» же обыграл соперника по ожидаемым голам (3,6 xG против 0,7 xG), по входам в штрафную (24 – 10), а сами питерцы создали лучший объем моментов в сезоне после игры с «Уралом» (7:0). Иными словами, критика «Зенита» действительно ничем не обоснована.
Спорт день за днем 09:29
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Piter.tv 02:43
Недвижимость
Настало время архитекторов и проектировщиков
Настало время архитекторов и проектировщиков, считает независимый аналитик Сергей Николаев.
Тайга.инфо вчера в 05:20
Здоровье
Пациенток роддомов, заразившихся коронавирусом, выявили в Татарстане
В Татарстане зафиксированы случаи заражения коронавирусом у женщин, находящихся в роддомах.
Вечерняя Казань 09:40
Экономика
Доля убыточных организаций в России составила 36 %
По данным Росстата доля убыточных организаций в России сократилась более чем на 36% (с января по май 2020 года).
Долг.рф вчера в 07:21
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 14:44
Здоровье
В отставку отправили министра здравоохранения Свердловской области
После трех лет в качестве главы министерства здравоохранения Свердловской области в отставку отправлен Андрей Цветков, сообщает «Коммерсантъ».
Kursk.com 09:22
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
Общество
Лимаренко в Охе захотел встречаться только с заготовленными жителями
Валерий Лимаренко вместе со своей делегацией прилетел в Оху и проводит встречу с заготовленными жителями района, где обсуждаются возможные депутатские рейды за блуждающими коровами и полеты до Хабаровска.
Сахалин.Инфо 01:31
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
«АвтоВАЗ» обновил 1,8-литровый двигатель, которым оснащаются автомобили семейства LADA Vesta и хэтчбеки XRay.
Автоновости дня 14:20
Армия и оружие
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининграда
Вечерний курьер 13:57
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news 16:54
Автоспорт
Браун: промоутеры Гран-при России проявили колоссальное умение при подготовке к гонке
Промоутеры Гран-при России "Формулы-1" проявили колоссальное умение при подготовке к этапу чемпионата мира.
ТАСС Спорт 01:21
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56