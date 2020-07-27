Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 48,51 копейки — до 84,261 рубля, курс доллара увеличился на 33,46 копейки — до 71,9196 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду вырос до 84,26 рубля

Политика Президент Йемена назначил нового губернатора Адена Решение о назначении нового губернатора Адена было принято на фоне заявлений Саудовской Аравии о согласии совета и центрального правительства Йемена на выполнение предложенного ею нового механизма по реализации заключенного в прошлом году Эр-Риядского соглашения о примирении между сепаратистами и властями.

Футбол Сумма отступных в контракте Адольфо Гайча с ЦСКА составит € 30 млн По информации источника, в контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.

Политика Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи "Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.

Политика В Совфеде оправдали запрет статьи Путина в Китае Сенатор и китаист в эфире НСН рассказали, с чем может быть связан запрет Пекином статьи Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». 6

Футбол «Зенит» делает шаг в сторону «Манчестер Сити». Семак хочет получать больше выгоды от фланговой игры Ну а «Зенит» же обыграл соперника по ожидаемым голам (3,6 xG против 0,7 xG), по входам в штрафную (24 – 10), а сами питерцы создали лучший объем моментов в сезоне после игры с «Уралом» (7:0). Иными словами, критика «Зенита» действительно ничем не обоснована.

Недвижимость Настало время архитекторов и проектировщиков Настало время архитекторов и проектировщиков, считает независимый аналитик Сергей Николаев.

Экономика Доля убыточных организаций в России составила 36 % По данным Росстата доля убыточных организаций в России сократилась более чем на 36% (с января по май 2020 года). 41

Происшествия Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой. 5

Здоровье В отставку отправили министра здравоохранения Свердловской области После трех лет в качестве главы министерства здравоохранения Свердловской области в отставку отправлен Андрей Цветков, сообщает «Коммерсантъ». 129

Общество Лимаренко в Охе захотел встречаться только с заготовленными жителями Валерий Лимаренко вместе со своей делегацией прилетел в Оху и проводит встречу с заготовленными жителями района, где обсуждаются возможные депутатские рейды за блуждающими коровами и полеты до Хабаровска. 5