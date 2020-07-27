Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду вырос до 84,26 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 48,51 копейки — до 84,261 рубля, курс доллара увеличился на 33,46 копейки — до 71,9196 рубля, следует из данных Банка России.
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Армия и оружие
Азербайджан и Турция с 29 июля проводят совместные военные учения
Газета.Ru вчера в 16:03
Армия и оружие
В Сирии случайно обнаружили секретный российский дивизион ПВО
Актуальные Новости 02:21
Происшествия
ТАСС: Ефремов отказался давать показания во время следствия
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, во время следствия отказался давать показания, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ 04:44
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Олега Шатова
Полузащитник Олег Шатов покинул санкт-петербургский "Зенит" в связи с истечением срока контракта, об этом сообщает пресс-служба клуба.
РИА Новости 03:19
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:49
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском вчера в 14:44
Армия и оружие
В Турции заявили, что готовы «устранить обеспокоенность» США несовместимостью С-400 и F-35
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду о готовности Анкары "устранить обеспокоенность" США из-за несовместимости американских истребителей пятого поколения F-35 и российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС 04:31
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ
Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.
Vprognoze.ru 03:16
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК вчера в 15:46
Здоровье
Три пациента с коронавирусом умерли за сутки в Приморье
В Приморье за последние сутки умерли три пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае возросло до 77.
EastRussia вчера в 22:43
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Здоровье
Ряд больниц в Волгограде вновь перепрофилируют под госпитали
Сразу в нескольких больницах Волгограда вновь открывают инфекционные госпитали.
Evo-rus.com 02:07
Игры
В сети появился 13-минутный геймплейный ролик NieR Re[in]carnation
В Японии проходит закрытое бета-тестирование мобильной NieR Re[in]carnation, творческим руководителем которой выступает создатель серии Йоко Таро.
Игромания.ру 04:54
Общество
Названы готовые принять российских туристов страны Евросоюза
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны Евросоюза, которые готовы принять российских туристов в ближайшее время.
Газета.Ru 03:57
Политика
Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
Российская газета 04:23
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
«Команда 29» запустила сбор средств в поддержку Ивана Сафронова
«Команда 29» совместно с журналистами, активистами и друзьями Ивана Сафронова запустила проект в его поддержку и краундфандинг, сообщили представители организации.
Лениздат.Ру 04:23
Энергетика
«Роснефти» подобрали конкурентов
По мнению эксперта, неполучение 50 млрд кубометров запасов Ушаковского месторождения не должно быть критично для «Роснефти», которая обладает достаточным ресурсным потенциалом на других лицензионных участках в низовьях Енисея для создания производства СПГ.
Коммерсантъ 27 июля в 17:57
Игры
Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису
Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru вчера в 15:37
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Футбол
«Бавария» продаст Алькантару за 30 миллионов евро
Как сообщает Sport Bild, мюнхенский клуб продаст 29-летнего хавбека, если за игрока предложат не менее 30 миллионов евро.
Матч ТВ 03:04
Шоу-бизнес
Жигунов рассказал о стрелявшем в него Аверине
Lenta.ru вчера в 19:20
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
SpeedMe вчера в 03:40
Общество
Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа
5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
Российская газета 04:54
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Общество
Жена Артема Чайки заявила о разводе и угрозах отобрать у нее детей
Жена Артема Чайки - старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки - попросила мужа вернуть паспорт и получить развод.
Русская Планета 03:54
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru вчера в 17:53
Общество
ВОЗ опровергла появление более заразного типа коронавируса во Вьетнаме
27 июля глава Минздрава Вьетнама Нгуен Тхань Лонг сообщил, что у заболевших COVID-19 в Дананге был выявлен новый тип вируса, отличающийся повышенной заразностью.
РБК 04:38