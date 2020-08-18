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Официальный курс евро на среду вырос до 87,34 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 87,4 копейки — до 87,3401 рубля, курс доллара вырос на 46,45 копейки — до 73,4321 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Росбалт

Официальные курсы доллара и евро резко повышены

Росбалт06:36
Аргументы и Факты

Центробанк повысил курс доллара на 19 августа до 73,43 рубля

Аргументы и Факты06:23
Коммерсантъ

Официальные курсы ЦБ России на 18.08.20

Коммерсантъ18:09
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 87,34 рубля

Газета.Ru05:45
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 46 копеек, евро — на 87

Банки.ру06:13
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 19 августа до 73,43 рубля

ТАСС05:48
РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос до 86,47 рубля

РИА Новостивчера в 06:20

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
РИА Новости08:00
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Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны
REGNUM09:02
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В «Сибири» выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

Одиннадцать случаев заражения коронавирусом у хоккеистов, членов тренерского штаба и персонала выявлено в новосибирской "Сибири" после возвращения с предсезонного турнира памяти Ивана Ромазана в Магнитогорске, сообщается на официальном сайте сибирского клуба КХЛ.
РИА Новости09:29

«Спартак» предложил назвать проектируемые улицы у арены в честь легенд

Московский "Спартак" предложил назвать все проектируемые улицы, которые должны появиться или уже сданы в эксплуатацию в районе стадиона "красно-белых" в Тушино, именами знаменитых в прошлом футболистов столичного клуба.
РИА Новости07:53

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru09:22
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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