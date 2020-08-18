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Официальный курс евро на среду вырос до 87,34 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 87,4 копейки — до 87,3401 рубля, курс доллара вырос на 46,45 копейки — до 73,4321 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Росбалт

Официальные курсы доллара и евро резко повышены

Росбалт06:36
Аргументы и Факты

Центробанк повысил курс доллара на 19 августа до 73,43 рубля

Аргументы и Факты06:23
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 87,34 рубля

Газета.Ru05:45
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 19 августа до 73,43 рубля

ТАСС05:48
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 46 копеек, евро — на 87

Банки.ру06:13
Финмаркет

Россия в 2021-2023 гг. выделит МАГАТЭ в рамках сотрудничества около 6,2 млн евро и до 60 млн руб

Финмаркет06:10
РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос до 86,47 рубля

РИА Новостивчера в 06:20
КП - Беларусь

Евро в обменниках - больше 3 рублей. Спросили у эксперта - почему и что будет дальше

КП - Беларусь11:58

В УПЦ призвали верующих «помолчать» о событиях в Белоруссии

В Украинской православной церкви призвали верующих помолчать, а не принимать какое-либо участие в политическом конфликте в Белоруссии и не выносить по этому поводу публичных "безапелляционных оценок".
РИА Новости13:33
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUM15:20
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Звезда Героя за секретную битву. Как один спецназовец отбился от сорока террористов и спас от смерти сирийский город

Битва за сердце Сирии В сентябре 2017 года по российским и мировым информационным агентствам прокатилась сенсационная новость: сирийские войска при поддержке российских ВКС отбили у террористов город Акерабат.
Life.ru16 августа в 10:30

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
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В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти

Доверенное лицо баллотировавшейся на выборах президента республики Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, комментируя возможность уголовного преследования президента Белоруссии Александра Лукашенко после смены власти, заявила, что ни один человек от этого не застрахован, если он совершил преступление.
РИА Новости04:30
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Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы

Жительница крымского города Красноперекопска нанесла своей дочери ножевое ранение в область живота накануне свадьбы, так как была против ее переезда в другой населенный пункт, сообщает региональное СУ СК России.
РИА Новости09:34
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Фармацевтический вестник: на момент регистрации безопасность российской вакцины от коронавируса проверили на 20 людях

Газета "Фармацевтический вестник" выяснила, что на момент регистрации безопасность российской вакцины от коронавируса проверили всего на 20 людях.
Эхо Москвы15:25
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