Официальный курс евро на среду вырос до 87,34 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 87,4 копейки — до 87,3401 рубля, курс доллара вырос на 46,45 копейки — до 73,4321 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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