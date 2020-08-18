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Официальный курс евро на среду вырос до 87,34 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 87,4 копейки — до 87,3401 рубля, курс доллара вырос на 46,45 копейки — до 73,4321 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
Подробнее о событии
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 46 копеек, евро — на 87

Банки.ру06:13
Аргументы и Факты

Центробанк повысил курс доллара на 19 августа до 73,43 рубля

Аргументы и Факты06:23
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 19 августа до 73,43 рубля

ТАСС05:48
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 87,34 рубля

Газета.Ru05:45
Росбалт

Официальные курсы доллара и евро резко повышены

Росбалт06:36
Финмаркет

Россия в 2021-2023 гг. выделит МАГАТЭ в рамках сотрудничества около 6,2 млн евро и до 60 млн руб

Финмаркет06:10
РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос до 86,47 рубля

РИА Новостивчера в 06:20

Давид Сильва разозлил «Лацио», не сообщив о переходе в «Реал Сосьедад»

Бывший игрок британского "Манчестера Сити" Давид Сильва стал игроком испанского "Реал Сосьедада" Стоит отметить, что ранее было известно, что на футболиста претендовал римский "Лацио".
Честный рейтинг букмекеров02:30

В «Сибири» выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

Одиннадцать случаев заражения коронавирусом у хоккеистов, членов тренерского штаба и персонала выявлено в новосибирской "Сибири" после возвращения с предсезонного турнира памяти Ивана Ромазана в Магнитогорске, сообщается на официальном сайте сибирского клуба КХЛ.
РИА Новости09:29

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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Эксперт Forbes высоко оценил решения РФ в Арктике

Обозреватель американского журнала Forbes Майкл Пек сообщил, что российские военные собираются использовать специальные ракеты, чтобы пробивать дыры в Арктическом ледяном щите, а затем запустить свои баллистические ракеты с ядерным зарядом.
NewInformвчера в 12:49
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Пушков заявил, что Лукашенко стоит усилить информационную поддержку

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко стоит усилить информационную поддержку.
Народные новостивчера в 02:14
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Белорусское госинформагентство опубликовало ролик о протестах в стране

Государственное информационное агенство «Белта» опубликовало в своём телеграм-канале ролик о протестах в Беларуси, где под видом фотографий с митингов показало фото с протестов в Испании в 2019 году, пишет телеграм-канал «Чай з малиновым вареньем».
АН Между строк06:53

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
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