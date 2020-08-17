ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рубля
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Центробанк установил на 18 августа официальный курс доллара на уровне 72,9676 рубля, что на 24,81 копейки ниже предыдущего показателя, пишет ТАСС. Официальный курс евро повышен на 5,74 копейки, до 86,4666 рубля.В источнике
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