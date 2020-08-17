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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рубля

Центробанк установил на 18 августа официальный курс доллара на уровне 72,9676 рубля, что на 24,81 копейки ниже предыдущего показателя, пишет ТАСС. Официальный курс евро повышен на 5,74 копейки, до 86,4666 рубля.В источнике
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Аргументы и Факты

Центробанк повысил курс доллара на 19 августа до 73,43 рубля

Аргументы и Факты06:23
РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос до 86,47 рубля

РИА Новостивчера в 06:20
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду вырос до 87,34 рубля

ПРАЙМ05:50
Свободная Пресса

Курс валют на завтра: Центробанк сообщил о падении рубля

Свободная Пресса05:48
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 46 копеек, евро — на 87

Банки.ру06:13
Финмаркет

Россия в 2021-2023 гг. выделит МАГАТЭ в рамках сотрудничества около 6,2 млн евро и до 60 млн руб

Финмаркет06:10
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 19 августа до 73,43 рубля

ТАСС05:48
КП - Беларусь

Евро в обменниках - больше 3 рублей. Спросили у эксперта - почему и что будет дальше

КП - Беларусь11:58

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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«Спартак» предложил назвать проектируемые улицы у арены в честь легенд

Московский "Спартак" предложил назвать все проектируемые улицы, которые должны появиться или уже сданы в эксплуатацию в районе стадиона "красно-белых" в Тушино, именами знаменитых в прошлом футболистов столичного клуба.
РИА Новости07:53