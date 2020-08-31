Финансы
ТАССЦБ понизил курс доллара на 2 сентября до 73,58 рубля
Банк России установил на 2 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,5849 рубля, что на 21,9 копейки ниже предыдущего показателя.
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Автоматически обработаны 7392 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
Общество
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Глава МИД России Сергей Лавров отверг утверждения, что российская сторона не ведет расследование инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.
РИА Новости 04:55
Происшествия
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
В городе Бугульма на юго-востоке Татарстана застрелили бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 году убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом.
РБК 09:34
Общество
Количество случаев коронавируса в России превысило 1 миллион
Поправились 815 705 человек, в том числе 6 318 за последние сутки.
Интерфакс 03:32
Происшествия
Поезда временно не останавливаются на станции метро «Строгино»
На Арбатско-Покровской линии метрополитена поезда временно проезжают без остановки станцию "Строгино".
Москва 24 09:25
Общество
В Минске на акциях протеста студентов начались задержания
ОМОН и милиция начали задержания студентов во время протестных акций в Минске, передает «Наша Нива».
Ведомости 05:49
Энергетика
Еще одна страна нашла замену российской нефти
Еще одна страна вслед за Белоруссией нашла замену российской нефти.
Lenta.ru 06:40
Фигурное катание
«Первый канал» предложил Загитовой вести шоу
Discover24 08:16
Путешествия
Температуру по прибытии в Анталью за два месяца выявили у 600 человек
Как отмечает газета, с 1 июля такие тесты сдали 600 человек.
Интерфакс 07:28
Футбол
«Краснодар» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграет дома
"Краснодар" первый матч раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов проведет на своем поле.
РИА Новости 06:20
Здоровье
Симптомы опухоли, которые нельзя игнорировать, назвал онколог
Тревожные признаки перечислил кандидат медицинских наук, доцент, хирург-онколог Сергей Осминин.
ToDay News Ufa 08:54
Футбол
Джанаев: Максименко и Сафонов — будущее нашей страны
Вратарь «Сочи» и сборной России Сослан Джанаев рассказал о будущих соперниках команды в Лиге наций, а также прокомментировал игру голкиперов Александра Максименко и Матвея Сафонова.
Чемпионат 09:36
Шоу-бизнес
Жена Элджея Настя Ивлеева показала сексуальное фото в бикини
Телеведущая, блогер, супруга Элджея, Настя Ивлеева опубликовала в своем аккаунте в Instagram снимок в откровенном купальнике.
CT news вчера в 03:42
Футбол
«Локомотив» отказался заключать контракт с Глушаковым
Metaratings 09:50
Экономика
Правительство РФ выделит еще 1,2 млрд рублей на развитие туризма
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Ростуризму из резервного фонда дополнительно 1,2 млрд руб. на поддержку проектов по развитию внутреннего и выездного туризма, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 09:04
Политика
Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой»
Президент России Владимир Путин отметил, что РФ относится к государствам с передовыми технологиями, а не просто является "страной-бензоколонкой", какой ее часто пытаются выставить, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:38
Происшествия
Следствие попросило суд продлить арест экс-губернатору Фургалу
Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РБК 09:58
Политика
Лукашенко прокомментировал санкции стран Балтии
Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал санкции со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, заявив, что Минск будет принимать в ответ экономические меры.
RT на русском 05:00
Общество
Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение
Россия и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения.
Вести.Ru 08:21
Игры
Опубликован геймплейный трейлер Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning
Vevby.ru 30 августа в 15:21
Общество
В Крыму пересохли питающие водохранилища основные реки
RT на русском 09:54
Общество
Умер российский писатель Владислав Крапивин
MedikForum.ru 06:08
Культура
Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России
Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
RuNews24.ru 09:28
Политика
Польша сняла запрет на авиационное сообщение с Россией
РИА Новости 08:23
Общество
ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального
RuNews24.ru вчера в 13:04
Общество
Филолога Гасана Гусейнова уволили из ВШЭ
Скандально известный филолог Гасан Гусейнов уволен из Высшей школы экономики.
Известия 08:13
Общество
Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
В 2020 году численность населения России сократится на 158 тыс. человек, это максимальный показатель за последние 14 лет.
Газета.Ru 00:50