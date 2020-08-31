Банк России установил на 2 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,5849 рубля, что на 21,9 копейки ниже предыдущего показателя.

ЦБ понизил курс доллара на 2 сентября до 73,58 рубля

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