Финансы

ТАССТАССЦБ понизил курс доллара на 2 сентября до 73,58 рубля

Банк России установил на 2 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,5849 рубля, что на 21,9 копейки ниже предыдущего показателя.
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Банк России опустил официальный курс доллара и ощутимо поднял евро

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ЦБ понизил доллар и повысил евро на 2 сентября

Экономика сегодня06:03

Официальный курс евро снизился до 87,83 рубля

Москва 24вчера в 07:16
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Общество

Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального

Глава МИД России Сергей Лавров отверг утверждения, что российская сторона не ведет расследование инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.
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В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена

В городе Бугульма на юго-востоке Татарстана застрелили бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 году убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом.
РБК 09:34
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Происшествия

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым запросил восемь лет тюрьмы для актера

РБК 08:29
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Хоккей

Умер бывший главный тренер хоккейного «Спартака» Милош Ржига

Lenta.ru 08:53
Общество

Количество случаев коронавируса в России превысило 1 миллион

Поправились 815 705 человек, в том числе 6 318 за последние сутки.
Интерфакс 03:32
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Происшествия

Поезда временно не останавливаются на станции метро «Строгино»

На Арбатско-Покровской линии метрополитена поезда временно проезжают без остановки станцию "Строгино".
Москва 24 09:25
Общество

В Минске на акциях протеста студентов начались задержания

ОМОН и милиция начали задержания студентов во время протестных акций в Минске, передает «Наша Нива».
Ведомости 05:49
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Энергетика

Еще одна страна нашла замену российской нефти

Еще одна страна вслед за Белоруссией нашла замену российской нефти.
Lenta.ru 06:40
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Фигурное катание

«Первый канал» предложил Загитовой вести шоу

Discover24 08:16
Путешествия

Температуру по прибытии в Анталью за два месяца выявили у 600 человек

Как отмечает газета, с 1 июля такие тесты сдали 600 человек.
Интерфакс 07:28
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Политика

Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

Ведомости 07:23
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Футбол

«Краснодар» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграет дома

"Краснодар" первый матч раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов проведет на своем поле.
РИА Новости 06:20
Здоровье

Симптомы опухоли, которые нельзя игнорировать, назвал онколог

Тревожные признаки перечислил кандидат медицинских наук, доцент, хирург-онколог Сергей Осминин.
ToDay News Ufa 08:54
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Футбол

Джанаев: Максименко и Сафонов — будущее нашей страны

Вратарь «Сочи» и сборной России Сослан Джанаев рассказал о будущих соперниках команды в Лиге наций, а также прокомментировал игру голкиперов Александра Максименко и Матвея Сафонова.
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Шоу-бизнес

Жена Элджея Настя Ивлеева показала сексуальное фото в бикини

Телеведущая, блогер, супруга Элджея, Настя Ивлеева опубликовала в своем аккаунте в Instagram снимок в откровенном купальнике.
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Футбол

«Локомотив» отказался заключать контракт с Глушаковым

Metaratings 09:50
Экономика

Правительство РФ выделит еще 1,2 млрд рублей на развитие туризма

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Ростуризму из резервного фонда дополнительно 1,2 млрд руб. на поддержку проектов по развитию внутреннего и выездного туризма, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 09:04
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Политика

Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой»

Президент России Владимир Путин отметил, что РФ относится к государствам с передовыми технологиями, а не просто является "страной-бензоколонкой", какой ее часто пытаются выставить, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:38
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Происшествия

Следствие попросило суд продлить арест экс-губернатору Фургалу

Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РБК 09:58
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Политика

Лукашенко прокомментировал санкции стран Балтии

Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал санкции со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, заявив, что Минск будет принимать в ответ экономические меры.
RT на русском 05:00
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Общество

Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение

Россия и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения.
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Опубликован геймплейный трейлер Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

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Общество

В Крыму пересохли питающие водохранилища основные реки

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Политика

Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии

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Общество

Умер российский писатель Владислав Крапивин

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Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
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Политика

Польша сняла запрет на авиационное сообщение с Россией

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Общество

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

RuNews24.ru вчера в 13:04
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Общество

Филолога Гасана Гусейнова уволили из ВШЭ

Скандально известный филолог Гасан Гусейнов уволен из Высшей школы экономики.
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Общество

Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году

В 2020 году численность населения России сократится на 158 тыс. человек, это максимальный показатель за последние 14 лет.
Газета.Ru 00:50
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