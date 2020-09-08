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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду вырос до 89,74 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 25,98 копейки, до 89,7369 рубля, курс доллара увеличился на 37,35 копейки — до 75,9645 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:15
Телеканал 360°

Рубль падает к доллару и евро

Телеканал 360°07:20
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду вырос до 89,74 рубля

ПРАЙМ07:03
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,94 руб

ТАСС03:33
Профиль

Доллар подорожал до 76,25 рубля

Профиль12:42
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02
Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:32

БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения

Башкирская содовая компания (БСК) намерена продлить срок добычи сырья на своем единственном месторождении Шахтау до 2027 года, с этой целью компания рассматривает возможность разработки карьера ниже уровня грунтовых вод.
БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения
РБК11:18
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Уголовное дело возбудили после избиения школьницы под Воронежем

Следственные органы Следственного комитета РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), сообщили в пресс-центре регионального СКР во вторник, 8 сентября.
Kursk.com14:20
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Известия14:07
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Легендарный ЗИЛ возродят в версии полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Новые автомобили09:07
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В МВД Украины опровергли задержание белорусских оппозиционеров

Информация о задержании на Украине представителей координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова является ложью, заявил замглавы украинского МВД Антон Геращенко 8 сентября на пресс-конференции.
ИА Красная Весна05:36
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Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме сотрудникам СИЗО-5

Осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу своего коллеги Ивана Охлобыстина "Пар", сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.
Интерфакс14:23

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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