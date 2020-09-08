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Официальный курс евро на среду вырос до 89,74 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 25,98 копейки, до 89,7369 рубля, курс доллара увеличился на 37,35 копейки — до 75,9645 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Профиль

Доллар подорожал до 76,25 рубля

Профиль12:42
Банки.ру

Доллар и евро подорожали по итогам основной валютной сессии

Банки.ру12:32
Телеканал 360°

Рубль падает к доллару и евро

Телеканал 360°07:20
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,94 руб

ТАСС03:33
Компания

Курс доллара приблизился к 76 рублям

Компания03:19
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:15
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Франция — Хорватия 4:2

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции (1:0, идёт 1-й тайм).
Чемпионат15:04

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Более 900 граждан Узбекистана покинут Ростов-на-Дону вывозным поездом

Палаточный лагерь на станции Первомайской, где тысячи граждан Узбекистана вынужденно ждут поезда на родину, возник без согласования с властями, заявил областной министр экономразвития Максим Папушенко, который побывал там по заданию губернатора.
161.ruвчера в 14:40
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В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
РИА Новости11:14
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