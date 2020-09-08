Официальный курс евро на среду вырос до 89,74 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 25,98 копейки, до 89,7369 рубля, курс доллара увеличился на 37,35 копейки — до 75,9645 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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