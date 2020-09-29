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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 30 сентября до 79,68 рубля

Банк России установил на 30 сентября 2020 года официальный курс доллара на уровне 79,6845 рубля, что на 1 рубль 1,32 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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News.ru

Банк России повысил курс доллара на 30 сентября до 79,68 рубля

News.ru07:30
Rambler News Service

ЦБ повысил официальный курс евро на 1,5 рубля

Rambler News Service07:33
Аргументы и Факты

Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на 30 сентября

Аргументы и Факты08:33
Фонтанка.Ру

Официальный курс евро вырос ещё на полтора рубля, доллар — почти 80

Фонтанка.Ру07:48
ТАСС

Преодоления пороговых значений курсом евро

ТАСС08:17
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду вырос до 93,02 рубля

ПРАЙМ07:07
Московский Комсомолец

На фоне падения рубля в банках начала заканчиваться валюта

Московский Комсомолец06:52

На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Lenta.ru09:40

«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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Азербайджан пригрозил уничтожением комплексов С-300 ВС Армении

Вооруженные силы Азербайджана уничтожат зенитно-ракетные комплексы С-300 ВС Армении, выдвигающиеся в сторону Нагорного Карабаха, заявил начальник пресс-службы минобороны республики полковник Вагиф Даргяхлы.
Взгляд.ру08:16
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В Азербайджане объявили частичную мобилизацию

Как уточнил в понедельник на брифинге первый заместитель начальника Госслужбы Заур Абдуллаев, при частичной мобилизации к комплектованию азербайджанской армии будут привлечены военнообязанные запаса первой категории - солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет, а офицеры, в зависимости от звания, - до 50 лет и старше.
ТАССвчера в 03:03

Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
RT на русском05:25
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