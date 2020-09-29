В Азербайджане объявили частичную мобилизацию

Как уточнил в понедельник на брифинге первый заместитель начальника Госслужбы Заур Абдуллаев, при частичной мобилизации к комплектованию азербайджанской армии будут привлечены военнообязанные запаса первой категории - солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет, а офицеры, в зависимости от звания, - до 50 лет и старше.