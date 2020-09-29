Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Вооруженные силы Азербайджана уничтожат зенитно-ракетные комплексы С-300 ВС Армении, выдвигающиеся в сторону Нагорного Карабаха, заявил начальник пресс-службы минобороны республики полковник Вагиф Даргяхлы.
Как уточнил в понедельник на брифинге первый заместитель начальника Госслужбы Заур Абдуллаев, при частичной мобилизации к комплектованию азербайджанской армии будут привлечены военнообязанные запаса первой категории - солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет, а офицеры, в зависимости от звания, - до 50 лет и старше.