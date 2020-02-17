Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара увеличился на 46,13 коп. и составил 63,7698 руб. В свою очередь, курс евро повысился до 69,0882. Стоимость бивалютной корзины составила 66,1631 руб.

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