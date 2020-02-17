Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро на среду вырос на 47 копеек
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара увеличился на 46,13 коп. и составил 63,7698 руб. В свою очередь, курс евро повысился до 69,0882. Стоимость бивалютной корзины составила 66,1631 руб.
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Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Происшествия
Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess
Здоровье
В РАН раскрыли, как фильм Дудя про эпидемию ВИЧ повлиял на россиян
Россияне стали проявлять больше интереса к обследованию на ВИЧ после выхода фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят».
Общество
Госдума отменила штраф за показ нацистской символики
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Армия и оружие
Штаб украинских сил в Донбассе сообщил о потерях
Штаб «операции объединенных сил» (ООС) Украины рассказал о погибших в результате боевого столкновения на линии соприкосновения в Донбассе, которое произошло утром вторника, 18 февраля.
Происшествия
В центре Дамаска произошел мощный взрыв
Политика
Министры обороны РФ и Италии обсудили вопросы безопасности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини и обсудил вопросы безопасности, контроля над вооружениями, а также обстановку в Сирии и на севере Африки.
Происшествия
В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего-контрактника
В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего по контракту.
Общество
На Украине запретили комедию с Зеленским
Как сообщает "Интерфакс", комедию запретили еще в 2019 году.
Происшествия
Движение поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено
Ранее сообщалось, что на южном участке Замоскворецкой линии метро были увеличены интервалы движения поездов.
Происшествия
Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии
Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.
Авто
Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7
Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Здоровье
Доктор Мясников назвал угрозу «пострашнее атомной войны»
«Если достаточно патогенный вирус перейдет человеку, то далее следующая мутация даст ему возможность переходить от человека к человеку уже без участия животных и птиц», - пояснил Мясников.
Авто
В Россию приехали первые Geely Coolray
Армия и оружие
Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов
Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака
12 февраля стало известно, что жена старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса Отем Келли пожелала развестись после 12 лет брака.
Футбол
«Бешикташ» отказался от приглашения Луческу из-за его возраста
По информации турецких СМИ, "Бешикташ", несколько месяцев ищущий нового главного тренера, отказался от кандидатуры экс-наставника "Зенита" и "Шахтера" Мирчи Луческу из-за его возраста.
Общество
Госдума позволила черноземным властям штрафовать за неоплату парковки
Необходимость внесения поправок в ст. 28.1 («Возбуждение дела об административном правонарушении») и ст. 26.10 («Истребование сведений») возникла после того, как в ряде городов России ответственные органы не смогли привлечь к ответственности нарушителей за неуплату платной парковки из-за невозможности получения сведений о них.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Футбол
Лига чемпионов. «Атлетико» сыграет с «Ливерпулем» в Мадриде
В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Ливерпуль». Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
Армия и оружие
ЛНА Хафтара заявила об уничтожении в Триполи турецкого судна с оружием
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара во вторник, 18 февраля, заявила об уничтожении турецкого судна с оружием и боеприпасами, который прибыл в порт Триполи.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Интернет
Google закрывает проект развития бесплатного Wi-Fi
Компания Google намерена закрыть проект Station, целью которого было развитие бесплатного Wi-Fi по всему миру.
Общество
Дибров рассказал о своем состоянии после госпитализации
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал во вторник, 18 февраля, о состоянии своего здоровья.
Происшествия
Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии
Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.