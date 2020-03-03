Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,07 копейки - до 73,9385 рубля, курс доллара увеличился на 11,63 копейки - до 66,4437 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду вырос на 52 копейки

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Общество Навальный пожаловался на блокировку счетов его семьи Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что российские банки по постановлению следователей заблокировали его личный банковский счет, оформив долг в размере 75 млн руб. Похожим образом наложен арест на счета его детей, жены и родителей, а также членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.

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Происшествия Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение.

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Биатлон Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.

Авто Первым электрическим кроссовером Volkswagen станет ID.4 Концерн Volkswagen поделился некоторыми подробностями о своём первом кроссовере с полностью электрической силовой установкой.

Общество Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом РИА "Новости" / Виталий Белоусов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который вернулся из Италии в Россию.