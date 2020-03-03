Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на среду вырос на 52 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,07 копейки - до 73,9385 рубля, курс доллара увеличился на 11,63 копейки - до 66,4437 рубля, следует из данных Банка России.
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Новейшие комплексы «Деривация-ПВО» примут участие в параде Победы
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Бывший министр науки и высшего образования Михаил Котюков назначен заместителем министра финансов.
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Как сообщалось ранее, по итогам 2019 года средняя цена на нефть марки Urals снизилась на 9,2% и составила $63,59 за баррель.
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Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белков.
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Навальный пожаловался на блокировку счетов его семьи
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что российские банки по постановлению следователей заблокировали его личный банковский счет, оформив долг в размере 75 млн руб. Похожим образом наложен арест на счета его детей, жены и родителей, а также членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.
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На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
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В Забайкалье подросток застрелил отца
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Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми
Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение.
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Вице-президент «Лукойла» заявил о наступлении эпохи дешёвой нефти
Вице-президент «Лукойла» по стратегическому планированию Леонид Федун заявил, что нефть больше не будет дорогой, как была 10 лет назад, пишет РИА Новости.
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Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
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Бизнесмена Израйлита перевели под домашний арест
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга перевел под домашний арест председателя совета директоров «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита.
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Гостиницы и рестораны Приморья обязали запастись медицинскими масками
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предписало владельцам гостиниц, кафе, ресторанов запастись медицинскими масками.
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Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
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На «Евровидение» от России поедет группа Little Big
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Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
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Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
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Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии
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Серия взрывов на Донбассе: ВСУ понесли потери в живой силе и технике
По данным нашего источника в штабе оккупационных сил, за прошедшие сутки один боевик погиб, ещё шестеро получили ранения.
Биатлон
Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
Авто
Первым электрическим кроссовером Volkswagen станет ID.4
Концерн Volkswagen поделился некоторыми подробностями о своём первом кроссовере с полностью электрической силовой установкой.
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Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов
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Эксперты протестировали «шпионские возможности» смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra
Эксперты воспользовались помощью частного детектива Майкла МакКивера и протестировали «шпионские возможности» гаджета.
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РИА "Новости" / Виталий Белоусов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который вернулся из Италии в Россию.
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Alfa Romeo Giulia получила версию GTA
Кроме «базовой» Alfa Romeo Giulia GTA представлена и экстремальная версия Alfa Romeo Giulia GTAm (Modificata), которая отличается еще более агрессивным обвесом, двухместным салоном со спортивными сиденьями спереди с 6-точечными ремнями безопасности и полукаркасом безопасности вместо заднего дивана, а также поликарбонатными панелями вместо заднего остекления.
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Мэрия Москвы может отменить спортивные мероприятия из-за коронавируса
Мэрия Москвы рассматривает возможность отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса, сообщает "Чемпионат.com".