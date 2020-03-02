Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на среду вырос на 52 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,07 копейки - до 73,9385 рубля, курс доллара увеличился на 11,63 копейки - до 66,4437 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Музыка
Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Общество
В России в 2019 году предотвратили 34 теракта
В 2019 году в России силами правоохранительных органов были предотвращены 34 теракта.
Шоу-бизнес
Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Армия и оружие
Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом
Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Спорт
Мэрия Москвы может отменить спортивные мероприятия из-за коронавируса
Мэрия Москвы рассматривает возможность отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса, сообщает "Чемпионат.com".
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В Забайкалье подросток застрелил отца
Подросток в Забайкалье подозревается в убийстве отца, возбуждено уголовное дело.
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на критику Родниной и пожалела ее
Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Гаджеты
Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
Компания Apple согласилась выплатить до $500 млн истцам, которые подали на бренд в суд из-за намеренного замедления старых моделей iPhone в целях мотивации пользователей сменить смартфон на более актуальный, сообщает Reuters.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 3 марта
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на вторник, 3 марта 2020 года.
Политика
Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира.
Происшествия
В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы
Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Происшествия
Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево
Технологии
Sony выпустит две версии PlayStation 5
Многие надеялись, что игровая консоль от Sony составит конкуренцию Xbox Series X в производительности, но после объявления, что производительность консоли будет на уровне 9 TFLOPs засомневались в этом.
Общество
Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов
Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курской области и города Курска Михаил Булатов скончался на 96-м году жизни.
Политика
Путин объяснил необходимость реагирования на нарушения на митингах
Реагировать на нарушения на митингах необходимо, иначе может дойти до уличных беспорядков, объяснил президент Владимир Путин.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Футбол
«Зенит» усилит меры безопасности после драки на трибуне
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что на трибунах стадиона «Газпром Арена» усилят меры безопасности после инцидента с болельщиком на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» (0:0). По ходу матча болельщик сине-бело-голубых по козырьку проник на гостевой сектор «Локомотива».
Происшествия
Суд заочно арестовал поляка и украинца по делу братьев Магомедовых
В рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валенти Сельвесюка, пишет газета «Коммерсантъ».
Общество
Ростуризм предложил меры поддержки отрасли из-за коронавируса
Ряд возможных мер для поддержки туристического рынка, пострадавшего от эпидемии коронавируса, предложила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Технологии
Компания Bauhutte представила кровать для геймеров
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.