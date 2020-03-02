Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на среду вырос на 52 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,07 копейки - до 73,9385 рубля, курс доллара увеличился на 11,63 копейки - до 66,4437 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро на среду вырос на 52 копейки

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Банки.ру04:30

Курсы валют ЦБ РФ на 2 марта: 66,3274 руб/доллар США и 73,4178 руб/евро

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